Enel X установила первые 12 зарядных станций в Ватикане

Соглашение, подписанное между Enel X, глобальной бизнес-линией Группы Enel, специализирующейся на инновационных продуктах и цифровых решениях, и Губернаторством государства-града Ватикана, направлено на содействие устойчивой мобильности в Ватикане и предусматривает поставку 20 зарядных станций. Первые 12 зарядных станций уже установлены, остальные восемь ожидают поставки. Enel X поставляет в Ватикан станции, которые устанавливаются в общественных местах и имеют по две точки зарядки мощностью 22 кВт каждая, что позволяет заряжать два электрических транспортных средства одновременно.

"Установка первой зарядной инфраструктуры Enel X в Ватикане демонстрирует, насколько важно было отдать приоритет устойчивому развитию и охране окружающей среды при отборе различных вариантов мобильности" - сообщил Алессио Торелли, руководитель Enel X Italy - «Мы уверены, что это решение послужит примером и будет еще больше способствовать распространению электромобилей в Италии. Для содействия переходу к электрическим транспортным средствам мы создаем капиллярную сеть зарядной инфраструктуры, и сегодня мы сделали еще один важный шаг, подчеркнув наше постоянное стремление работать в этом направлении».

Enel X продолжает реализацию плана по распространению зарядной инфраструктуры в Италии, который предусматривает создание сети общественных станций по всей стране. Целью плана является установка 14 000 зарядных станций к 2020 году, а к концу 2022 года их число должно возрасти до 28 000. На сегодняшний день уже установлено более 6000 новых зарядных станций.

Говоря о государственной сфере, Enel X заключила соглашения с более чем 900 итальянскими муниципалитетами, в то время как в частном секторе компания подписала договора о партнерстве с ведущими автопроизводителями и установила зарядные станции в крупных торговых центрах.