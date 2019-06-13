ФСК ЕЭС завершила модернизацию крупного питающего центра Удмуртии – подстанции 220 кВ "Звездная"

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») выполнила замену высоковольтных выключателей на подстанции 220 кВ «Звездная» – узловом центре питания Удмуртской республики. В результате повышена надежность электроснабжения моногорода Глазова, где работает Чепецкий механический завод топливной компании «ТВЭЛ» (входит в состав госкорпорации «Росатом»).

На энергообъекте установлены 12 элегазовых выключателей напряжением 110 кВ и 220 кВ. Это ключевые элементы коммутационного оборудования подстанции. При возникновении короткого замыкания они прерывают ток, минимизируя риски системных аварий. По сравнению с маслонаполненными аналогами новые аппараты более экологичны, надежны, пожаро- и взрывобезопасны.

Кроме того, в рамках реконструкции гибкая ошиновка выключателей заменена на современную жесткую ошиновку с шинными опорами на 12 присоединениях. Эти работы увеличивают срок службы оборудования открытого распределительного устройства энергообъекта и повышают электропроводность.

Мощность подстанции 220 кВ «Звездная» составляет 250 МВА. От ее надежной работы зависит энерготранзит с Кировской областью и электроснабжение северных районов Удмуртской республики с населением более 180 тыс. человек, в том числе моногорода Глазова, где решением Правительства РФ создана территория опережающего социально-экономического развития.