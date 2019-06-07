Глава торгово-промышленной палаты Уганды посетила завод ГК "ССТ"

30 мая 2019 года в центральном офисе ГК «ССТ» состоялась встреча руководителей ГК «ССТ» с высокопоставленными представителями Уганды. Гостей интересовал опыт и компетенции российской стороны в реализации международных проектов по оснащению системами электрообогрева объектов нефтегазового комплекса.

ГК «ССТ» посетили президент Торгово-промышленной палаты Уганды Олив Кигонго и Посол республики Уганда в России Рутазиндва Гидеон Мвебазе. Визит гостей в ГК «ССТ» состоялся в рамках деловой поездки на выставку «Уганда ЭКСПО», проходившей в столице и Калужской области с 27 мая по 1 июня при поддержке ТПП Москвы, Калуги и Московской области.

В дни выставки г-жа Кигонго провела серию встреч с ведущими компаниями с целью расширения сотрудничества и технологического партнерства между Россией и Угандой. Поскольку решения для обогрева объектов нефтяного комплекса — в числе интересов африканской республики, 30 мая 2019 г. делегация посетила одно из образцовых предприятий Московской области — завод Группы компаний «Специальные системы и технологии», лидера российского рынка систем электрообогрева и электротехники.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества между ГК «ССТ» и нефтяной компанией UNOC. Генеральный директор и основатель российской компании Михаил Струпинский рассказал о решениях, востребованных в 60 странах мира, опыте реализации международных проектов «под ключ», возможностях собственного R&D-центра и крупнейшего в Европе производственного комплекса.

Группа компаний «Специальные системы и технологии» в течение 28 лет разрабатывает уникальные решения для обеспечения безопасной и бесперебойной добычи, транспортировки и переработки нефти и газа во всех климатических условиях. По итогам независимого исследования международного агентства QYResearch в 2018 году ГК «ССТ» занимает второе место в мире по объемам производства систем электрообогрева.