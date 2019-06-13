В России успешно завершились испытания авиадвигателя нового поколения

Серия испытаний роторно-поршневого авиадвигателя нового поколения успешно завершилась в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ), говорится в распространенном в четверг сообщении Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"Объект устойчиво работал на основных режимах на протяжении четырех часов. Были пройдены основные контрольные точки, предусмотренные программой испытаний. Работы по подтверждению заявленных характеристик двигателя-демонстратора будут продолжены, включая серию ресурсных и высотно-климатических испытаний на стенде ЦИАМ", - говорится в сообщении.

Как уточнили в фонде, в конструкции двигателя используются материалы нового поколения с высокими физико-механическими характеристиками - интеркерамоматричные и металлокерамоматричные композиты. В двигателе также применена разработанная система турбонаддува с охлаждением наддувочного воздуха, часть ее элементов изготовлена с помощью технологий трехмерной печати с использованием отечественного сырья.

"Также практически с нуля создана электронная система управления двигателем. Благодаря этим решениям удалось значительно, примерно вдвое, повысить мощность двигателя по сравнению с ранее разрабатывавшимися в России роторно-поршневыми двигателями", - добавили в фонде.

В 2016 года в ЦИАМ имени П.И. Баранова была открыта лаборатория ФПИ, в задачи которой входит разработка задела для дальнейшего изготовления отечественных авиационных двигателей нового поколения с использованием керамических композиционных материалов и аддитивных технологий. В лаборатории проводятся разработка и испытания демонстратора роторно-поршневого двигателя с использованием композиционных материалов и покрытий нового поколения, включая изготовление керамических деталей с применением технологий 3D-печати.

ТАСС