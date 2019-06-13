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За рубежом

Выработка угольных электростанций в Великобритании оказалась невостребованной в течение 12 майских дней

Выработка угольных электростанций в Великобритании оказалась невостребованной в течение 12 майских дней

13 июня 2019, 17:28
Рубрика: За рубежом
Метки: NGESO
Отрасль: Электроэнергетика 

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По данным системного оператора Великобритании (NGESO), энергосистема Великобритании в течение мая текущего года проработала 290 ч (свыше 12 дней) без использования угольной генерации, что является новым рекордом для страны. Это был первый случай, начиная с 1882 г., когда выработка угольных электростанций не была востребована так долго. В целом, в первом квартале 2019 г. доля выработки угольных станций в общем объеме производства электроэнергии в стране составила лишь 3%, в то время как доля ВИЭ-генерации – 33%.

Великобритания обязалась к 2025 г. поэтапно вывести из эксплуатации всю угольную генерацию. В настоящее время в стране имеется несколько действующих угольных станций, включая: ТЭС Kilroot (520 МВт), ТЭС Drax (1 935 МВт), ТЭС Cottan (2 008 МВт), ТЭС Ratcliffe (2 000 МВт) и ТЭС West Burton (2 012 МВт).

По состоянию на конец 2018 г. суммарная установленная мощность генерирующих объектов в Великобритании составляет 104 ГВт, при этом доля газовой генерации в общем составе генерирующих мощностей составляет 33%, ветровой – 20%, угольной – 13%, солнечной – 13%, атомной– 9%, генерации на биомассе – 7%, гидрогенерации – 4% и генерации на нефтепродуктах – 2%.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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