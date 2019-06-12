Электрообогрев газового гиганта

Завтра, 15 июля, планируется запустить добычу природного газа на Чаяндинском НГКМ, одном из крупнейших месторождений Восточной Сибири, которое является частью приоритетного проекта «Газпрома» — «Сила Сибири». На Чаянду были поставлены нагревательные кабели длиной 555 км суммарной мощностью 6,5 мВт, а также системы на основе скин-эффекта общей мощностью 1 мВт для 49 км трубопроводов.

Строительство магистрали «Сила Сибири» протяженностью порядка 3 тысяч километров реализуется компанией «Газпром» в рамках подписанного в 2014 году контракта с Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC), согласно которому природный газ будет направляться на экспорт в Китай. Помимо этого, проект предполагает газификацию Ленского, Олекминского, Алданского и Нерюнгинского районов Республики Саха (Якутия). На Чаяндинском месторождении в год будет добываться порядка 25 млрд куб. м газа.

С высоты птичьего полета Чаянда напоминает остров, затерявшийся в бескрайнем море тайги. Погода в этом месте суровая. Сезон с отрицательными температурами длится от 6 до 9 месяцев в году, включая апрель и октябрь. Зимой градусник термометра опускается до минус 70°C. Без современных технологий и систем обогрева такое место сложно освоить.