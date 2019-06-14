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Модернизация

ФСК ЕЭС обеспечила выдачу 25 МВт дополнительной мощности для развития Сургута

ФСК ЕЭС обеспечила выдачу 25 МВт дополнительной мощности для развития Сургута

14 июня 2019, 13:20
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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На двух питающих центрах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – подстанциях 220 кВ «Сургут» и «Барсово» – введены в работу новейшие системы противоаварийной автоматики. Реализация проекта позволила ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») обеспечить возможность набора максимальной мощности потребителями Сургута и Сургутского района до 523 МВт.

На энергообъектах внедрены современные комплексы автоматических устройств, предназначенных для ограничения развития и прекращения аварийных режимов. Они не допускают перегрузку автотрансформаторов, обеспечивают сбалансированность работы всей системы.

В частности, в ходе работ на подстанциях установлены шкафы современных микропроцессорных устройств противоаварийной автоматики, аппаратура приема и передачи аварийных сигналов и команд (УПАСК), системы цифровой связи.

Суммарная мощность подстанций 220 кВ «Сургут» и «Барсово» составляет 500 МВА. От их надежной работы зависит электроснабжение потребителей Сургута и Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа с населением около 470 тыс. человек.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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