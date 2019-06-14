Французская Engie и португальская EDP создают совместное предприятие для строительства офшорной ветровой генерации

Французская и португальская энергетические корпорации Engie и EDP подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) о создании совместного предприятия (СП) в равных долях, ориентированного на строительство стационарных и плавучих офшорных ВЭС к концу 2019 г.

Компании планируют объединить свои активы в проектах сооружения офшорной ветровой генерации и в проекте строительства трубопровода. В общей сложности в собственности СП будет находиться 1,5 ГВт генерирующей мощности на стадии строительства и 4 ГВт на стадии разработки.

Совместное предприятие станет для EDP и Engie эксклюзивным инструментом для инвестирования в энергообъекты, находящиеся в эксплуатации или на стадии строительства, суммарная мощность которых оценивается в 5 - 7 ГВт, а также в ускорение разработки новых проектов мощностью от 5 до 10 ГВт к 2025 г. Деятельность совместного предприятия планируется сосредоточить в Европе, Соединенных Штатах и отдельных странах Азии.

В течение шести лет Engie и EDP сотрудничают в рамках проектов строительства ВЭС Dieppe Le Tréport и ВЭС Yeu Noirmoutier во Франции, а также проектов строительства ВЭС Moray East и ВЭС Moray West в Великобритании. Компании ожидают, что их совместное предприятие по сооружению офшорной ветровой генерации войдет в пятерку ведущих компаний в этом секторе энергетики.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata