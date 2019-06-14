Минэнерго поддержит продление программы поддержки возобновляемых источников энергии

Минэнерго считает, что программа поддержки строительства генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) должна быть продлена, ведомство будет поддерживать ее продление до 2035 года при выполнении ряда условий. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра энергетики РФ Юрий Маневич.

"Минэнерго РФ исходит из того, что программа поддержки ВИЭ должна быть сохранена и после 2024 года, мы будем поддерживать ее продление до 2035 года. При этом конкурентные условия для потенциальных инвесторов должны быть ужесточены в части снижения CAPEX (капитальные затраты - прим. ТАСС) и введения дополнительных целей в области экспорта продукции", - сказал он.

Маневич отметил, что развитие ВИЭ ставит перед Минэнерго и субъектами электроэнергетики дополнительные специфические задачи.

"Увеличение объема вводов возобновляемой генерации требует от нас комплексного взгляда на совместное функционирование возобновляемой генерации, традиционной генерации и электросетевого комплекса", - добавил замминистра.

Меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ), предполагающие возврат инвестиций с гарантированной доходностью, работают до 2024 года, но в этом году был проведен последний отбор проектов, которые должны быть реализованы до 2024 года.

Министр энергетики Александр Новак в конце марта в ходе Красноярского экономического форума сообщал, что вернуться к вопросу согласования параметров продления программы ДПМ ВИЭ планировалось в мае, после проведения первого отбора проектов в программу модернизации тепловых мощностей.

ТАСС