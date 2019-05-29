Павел Завальный: Введение в России углеродного налога выгодно только для отрасли ВИЭ. Для экономики в целом оно не даст ничего, кроме роста стоимости электроэнергии для конечного потребителя

Так председатель комитета Госдумы по энергетике прокомментировал предложение главы РОСНАНО Анатолия Чубайса о введении так называемого углеродного налога для промышленных предприятий с тем, чтобы принудить их снижать выбросы.

«С точки зрения давления на мировой климат, выбросов углекислого газа Россия может быть названа одной из самых «чистых» стран развитого мира. Уже сегодня 35% производства электроэнергии в стране приходится на неуглеродную генерацию – атомную и гидроэнергию. А в тепловой генерации более 80% занимает газовая, оказывающая наименьшее климатическое давление. Среднемировая углеродоемкость электроэнергетики – 500 гр/кВтч. В Китае, где основой генерации является уголь, этот показатель составляет 860 гр., в России – всего 358гр./кВтч. Можно с уверенностью сказать, что энергетика России – практически низкоуглеродная, а значит, углеродный налог для России не так актуален, как в других странах», - пояснил Завальный.

Россия не нуждается в «подстегивании» развития ВИЭ в их общеупотребительном понимании, а именно солнечной и ветровой генерации. Доступность и низкие цены на углеводороды, особенности географии размещения потенциала ВИЭ, недостаток собственных технологий — все это делает их развитие в России экономически неэффективным в большинстве территорий, особенно там, где присутствует централизованное энергоснабжение. ВИЭ источники в нашей стране могут и должны выступать как поддерживающие там, где их применение повышает энергетическую безопасность, например, в отдаленных регионах и изолированных энергосистемах, где нет доступа к центральному энергоснабжению, при достаточности соответствующих ресурсов. В этом случае использование ВИЭ значительно улучшает и экономические характеристики, и надежность энергообеспечения.