Приглашаем к работе в новых рабочих группах исследовательских комитетов СИГРЭ C4 и C6

ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):

C4 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG C4.57_Guidelines for the Estimation of Overhead Distribution Line Lightning Performance and its Application to Lightning Protection Design.

C4/C2 - новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG C4_C2.58_IEEE_Evaluation of Voltage Stability Assessment Methodologies in Transmission Systems.

C6 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG C6.36_Distributed Energy Resource Models for Impact Assessment.

C6 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG C6.40_Electric Vehicles as Distributed Energy Resource (DER) systems.

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC C4 Chairperson: Zia EMIN, zia.emin@ieee.org

SC C4 Secretary: Genevieve LIETZ, g.lietz@ieee.org

SC C6 Chairperson: Christine SCHWAEGERL, christine.schwaegerl@hs-augsburg.de

SC C6 Secretary: JOOS Geza, geza.joos@mcgill.ca

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) CIGRE, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.