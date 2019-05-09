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Мероприятия

"Сарансккабель" приглашает на выставку "Энергетика и Электротехника" г.Санкт-Петербург

С 25 по 28 июня 2019 года в г. Санкт-Петербург на территории выставочного комплекса КВЦ «ЭкспоФорум» состоится специализированная выставка «Энергетика и Электротехника». ООО «Сарансккабель» представит весь ассортимент производимой кабельно-проводниковой продукции, в том числе новые изделия:

  • кабели силовые с изоляцией этиленпропиленовой резины торговой марки «СКЭПРОН» напряжением 1, 6, 10, 20, 35 кВ
  • кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с оболочкой из термопластичного полиуретана торговой марки SKAPU
  • кабели силовые и контрольные с низкой токсичностью продуктов горения (LSLTx, FRLSLTx)

 На стенде можно будет получить всю необходимую информацию о номенклатуре изделий, а также консультации технических и коммерческих специалистов.

Ждем Вас с 25 по 28 июня 2019 года в г. Санкт-Петербург, КВЦ «Экспоцентр», Петербургское шоссе, 64/1 Павильон F, стенд № G5.
Время работы выставки с 10.00 до 18.00 час.
Будем рады постоянным клиентам и новым партнерам!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Сарансккабель"

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