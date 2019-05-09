"Сарансккабель" приглашает на выставку "Энергетика и Электротехника" г.Санкт-Петербург

Что нас ждет на Wire Russia 2019?
14 июня 2019, 16:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 2019, САРАНСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника Электроэнергетика
С 25 по 28 июня 2019 года в г. Санкт-Петербург на территории выставочного комплекса КВЦ «ЭкспоФорум» состоится специализированная выставка «Энергетика и Электротехника». ООО «Сарансккабель» представит весь ассортимент производимой кабельно-проводниковой продукции, в том числе новые изделия:
На стенде можно будет получить всю необходимую информацию о номенклатуре изделий, а также консультации технических и коммерческих специалистов.
Ждем Вас с 25 по 28 июня 2019 года в г. Санкт-Петербург, КВЦ «Экспоцентр», Петербургское шоссе, 64/1 Павильон F, стенд № G5.
Время работы выставки с 10.00 до 18.00 час.
Будем рады постоянным клиентам и новым партнерам!