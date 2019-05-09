"Сарансккабель" приглашает на выставку "Энергетика и Электротехника" г.Санкт-Петербург

С 25 по 28 июня 2019 года в г. Санкт-Петербург на территории выставочного комплекса КВЦ «ЭкспоФорум» состоится специализированная выставка «Энергетика и Электротехника». ООО «Сарансккабель» представит весь ассортимент производимой кабельно-проводниковой продукции, в том числе новые изделия:

кабели силовые с изоляцией этиленпропиленовой резины торговой марки «СКЭПРОН» напряжением 1, 6, 10, 20, 35 кВ

торговой марки «СКЭПРОН» напряжением 1, 6, 10, 20, 35 кВ кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена с оболочкой из термопластичного полиуретана торговой марки SKAPU

торговой марки SKAPU кабели силовые и контрольные с низкой токсичностью продуктов горения (LSLTx, FRLSLTx)

На стенде можно будет получить всю необходимую информацию о номенклатуре изделий, а также консультации технических и коммерческих специалистов.

Ждем Вас с 25 по 28 июня 2019 года в г. Санкт-Петербург, КВЦ «Экспоцентр», Петербургское шоссе, 64/1 Павильон F, стенд № G5.

Время работы выставки с 10.00 до 18.00 час.

Будем рады постоянным клиентам и новым партнерам!