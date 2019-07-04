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Мероприятия

Legrand Россия и СНГ на Петербургском Международном Экономическом Форуме

Legrand Россия и СНГ на Петербургском Международном Экономическом Форуме

17 июня 2019, 15:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: Legrand, ПМЭФ-2019
Отрасль: Электротехника 

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Алекси Конан, Генеральный директор Legrand Россия и СНГ, Андрей Комаров, Коммерческий директор Legrand в России, и Татьяна Черкасова, Директор по коммуникациям и общественным связям, Legrand Россия и СНГ, приняли участие в Петербургском Международном Экономическом Форуме с 6 по 8 июня 2019 года.

Среди основных задач Форума - поиск ответов на ключевые вопросы современности, формирование содержательной и конструктивной повестки дня широкого международного сотрудничества, направленного на достижение устойчивого и сбалансированного развития. В этом году государственные деятели, эксперты, представители деловых и научных кругов в очередной раз собрались, чтобы обсудить перспективы российской и глобальной экономики, обменяться мнениями по различным аспектам цифровизации и технологических вызовов, а также по таким насущным проблемам, как изменение климата и рост социального неравенства. В этом году Форуме приняли участие более 600 глав российских компаний и около 300 глав иностранных компаний.

В рамках форума Алекси Конан и Андрей Комаров провели ряд встреч с ключевыми представителями промышленной, транспортной и IT отрасли для обсуждения совместных проектов и возможного сотрудничества.

Алекси Конан также встретился с Сильви Берманн, послом Франции в России, и принял участие в бизнес-завтраке с Николя Саркози, бывшим Президентом Французской Республики (2007—2012 гг.)

7 июня коллеги приняли участие в ключевом событии Форума - пленарном заседании по глобальным экономическим и инвестиционным вопросам с участием Владимира Путина, Президента Российской Федерации.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Legrand

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Эта новость часть сюжета ПМЭФ
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