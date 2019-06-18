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Встречи

Александр Новак: “Россия и Иран работают над расширением сотрудничества во всех отраслях”

Александр Новак: “Россия и Иран работают над расширением сотрудничества во всех отраслях”

18 июня 2019, 16:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ИРАН
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Минэнерго, Иран

Минэнерго, Иран

Под сопредседательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра энергетики Исламской Республики Иран Реза Ардаканиана состоялось юбилейное 15-ое заседание Постоянной Российско-Иранскойкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В ходе заседания стороны обсудили ход текущих проектов между двумя странами, а также наметили новые направления сотрудничества, в том числе в области топливно-энергетического комплекса.

“Развитие всесторонних связей между Россией и Ираном имеет важное значение для укрепления мира и стабильности в регионе Ближнего и Среднего Востока и отвечает национальным интересам обеих стран”, - отметил Александр Новак в ходе пленарного заседания.

Он добавил, что Иран является важным и давним партнером России. Торговый оборот Ирана и России продолжает свой планомерный рост, сообщил Министр.

“Россия и Иран работают над расширением сотрудничества во всех отраслях, включая финансово-банковскую сферу, промышленность, энергетику, транспорт, сельское хозяйство. Торговый оборот между нашими странами растет и в первые 4 месяца он вырос более, чем на 7%. Наивысшими темпами растет товарооборот в области сельского хозяйства - в 1,5 раза к уровню прошлого года. Сегодня мы подробно обсудили весь перечень направлений сотрудничества между нашими странами и определили пути дальнейшего их развития”, - подчеркнул он.

По итогам заседания Александр Новак и Реза Ардаканиан подписали итоговый протокол юбилейного 15-го заседания Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

 

Компания: Министерство энергетики РФ

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