ФСК ЕЭС внедрила энергоэффективные технологии на крупнейших энергообъектах Московской, Белгородской и Тверской областей

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») успешно внедрила инновационную систему снижения расхода электроэнергии на собственные нужды на подстанциях 750 кВ «Белый Раст», «Металлургическая» и «Опытная». Это собственная разработка научно-технического центра компании. Реализация проекта позволит сократить энергозатраты на охлаждение трансформаторов в среднем на 70%.



В настоящее время расходы ФСК ЕЭС на электроэнергию для собственных нужд подстанций превышают 1 млрд рублей в год. Значительная доля от общего объема затрат связана с охлаждением трансформаторов.



Внедренная на подстанциях «Белый Раст», «Металлургическая» и «Опытная» технология реализуется в рамках проекта ФСК ЕЭС «Энергоэффективная подстанция», которому решением Минэнерго России в 2017 году присвоен статус национального. Снижение расхода электроэнергии происходит за счет автоматического регулирования скорости работы охладительных агрегатов в зависимости от загрузки и температуры оборудования. В пилотном режиме технология уже была внедрена в 2017-2018 годах на четырех магистральных электросетевых объектах Центра и Поволжья.



Подстанция 750 кВ «Опытная» обеспечивает выдачу мощности Калининской АЭС и Конаковской ГРЭС, а также транзит электроэнергии между энергосистемами Центра и Северо-Запада. Подстанция 750 кВ «Белый Раст» входит в системообразующую сеть столичного региона и является основным питающим центром для потребителей северных районов Московской области. Подстанция 750 кВ «Металлургическая» – крупнейший электросетевой объект Белгородской энергосистемы, обеспечивающий электроснабжение Оскольского электрометаллургического комбината, Лебединского и Стойленского горно-обогатительных комбинатов.