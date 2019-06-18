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Мероприятия

"Камкабелю" 62 года!

Камский кабель, камкабель, поздравление

Уважаемый коллеги! Дорогие ветераны! Поздравляем с днём рождения завода!

Продукция, выпущенная в цехах предприятия,служит людям в 78 странах мира. За 62 года проделана немалая работа, чтобы достичь того, что «Камский кабель» стал одним из крупнейших игроков отраслевого рынка страны.

Важно двигаться вперёд! Использовать каждый день для улучшения своей профессиональной зоны ответственности, быть лучше, чем вчера, ставить новые цели.

Пусть наше предприятие развивает свои горизонты, становится ещё крепче год от года, растёт в успехе и стабильности с высокой репутацией и безупречным качеством продукции!

Администрация ООО «Камский кабель»

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Камский кабель"

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