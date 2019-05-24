Костромаэнерго за пять месяцев направила на мероприятия ремонтной программы около 100 миллионов рублей

В «Россети Центр Костромаэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за пять месяцев 2019 года. Все запланированные на отчетный период мероприятия были выполнены в полном объеме и в установленные сроки.



Специалисты филиала отремонтировали более 90 км воздушных линий электропередачи 0,4 -110 кВ и ­­­­169 трансформаторных подстанций (ТП). Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей от древесно-кустарниковой растительности расчищено 677 га трасс ЛЭП. На реализацию мероприятий ремонтной программы в течение пяти месяцев было направлено 99,1 млн рублей.



Всего в рамках ремонтной кампании текущего года энергетики отремонтируют 263 километра воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ и 590 трансформаторных подстанций, расчистят 1714 га трасс воздушных ЛЭП. На 23 подстанциях уровня напряжения 35-110 кВ запланирован капитальный ремонт оборудования.



Выполнение ремонтной программы Костромаэнерго направлено на обеспечение работоспособности линий и подстанций, безаварийного прохождения отопительного сезона, надежности функционирования электросетевого комплекса региона.