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Модернизация

Костромаэнерго за пять месяцев направила на мероприятия ремонтной программы около 100 миллионов рублей

Костромаэнерго за пять месяцев направила на мероприятия ремонтной программы около 100 миллионов рублей

18 июня 2019, 15:40
Рубрика: Модернизация
Метки: КОСТРОМАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Костромаэнерго

В «Россети Центр Костромаэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за пять месяцев 2019 года. Все запланированные на отчетный период мероприятия были выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Специалисты филиала отремонтировали более 90 км воздушных линий электропередачи 0,4 -110 кВ и ­­­­169 трансформаторных подстанций (ТП). Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей от древесно-кустарниковой растительности расчищено 677 га трасс ЛЭП. На реализацию мероприятий ремонтной программы в течение пяти месяцев было направлено 99,1 млн рублей.

Всего в рамках ремонтной кампании текущего года энергетики отремонтируют 263 километра воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ и 590 трансформаторных подстанций, расчистят 1714 га трасс воздушных ЛЭП. На 23 подстанциях уровня напряжения 35-110 кВ запланирован капитальный ремонт оборудования.

Выполнение ремонтной программы Костромаэнерго направлено на обеспечение работоспособности линий и подстанций, безаварийного прохождения отопительного сезона, надежности функционирования электросетевого комплекса региона.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго"

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