Ленинградская АЭС-2: на энергоблоке №2 выполнен пролив на открытый реактор

На Ленинградской АЭС-2 успешно выполнен пролив на открытый реактор инновационного энергоблока №2 с реактором ВВЭР-1200. Специалисты промыли трубопровод компенсатора давления, трубопроводы четырех гидроёмкостей системы аварийного охлаждения активной зоны и трубопроводы защитных систем безопасности.



Как рассказал главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев, проверка трубопроводов, соединяющих основное оборудование реакторной установки, и трубопроводов систем безопасности, связанных с первым контуром, выполнена в полном объеме, пролив подтвердил высокое качество их монтажа, проходимость и чистоту.



Впереди у ленинградских атомщиков – еще несколько важных операций, предусмотренных на этапе предпусковых наладочных работ: испытания двойной защитной оболочки здания реактора, «холодная» и «горячая» обкатки, ревизия основного оборудования реакторной установки. После того, как они убедятся, что все системы энергоблока готовы функционировать в соответствии с проектом, в 2020 году приступят к загрузке в реактор ядерного топлива, начав тем самым этап физического пуска.



Для справки:



Пролив на реактор - первое из целой череды опробований оборудования и технологических систем, проводимых на энергоблоке после окончания основных строительных и монтажных работ.



По сравнению с традиционными энергоблоками (ВВЭР-1000) проект, по которому построен блок поколения «3+» Ленинградской АЭС, обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность. Так, электрическая мощность реакторной установки повышена на 20%, с 1000 до 1200 МВт; срок службы основного оборудования увеличен в два раза, с 30 до 60 лет. При этом энергоблок отвечает самым высоким международным требованиям в области ядерной безопасности.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом», расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. Станция является крупнейшей в России по установленной мощности (4200 МВт) и единственной с двумя типами реакторов: в работе три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт). Первый в стране энергоблок РБМК-1000 был остановлен для вывода из эксплуатации 21 декабря 2018 года. Продолжается сооружение энергоблока №2 с реактором ВВЭР-1200 второй очереди станции. Заказчик-застройщик проекта сооружения замещающих мощностей Ленинградской АЭС - АО «Концерн Росэнергоатом»; генеральный проектировщик - АО «АТОМПРОЕКТ», генеральный подрядчик - АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».



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