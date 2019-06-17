ПАО "ВМЭС" стало дочерней структурой компании "Россети Юг"

Компания «Россети Юг» приобрела 100 % акций электросетевой компании ПАО «ВМЭС», которая осуществляет электроснабжение потребителей г. Волгограда. Теперь волгоградское предприятие становится дочерней структурой «Россети Юг», значительно увеличив её долю присутствия на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии Волгоградской области. Акции приобретены по результатам открытых торгов.

Напомним, «ВМЭС» является правопреемником муниципального предприятия-банкрота, в котором после накопления критической для предприятия суммы задолженности за услуги по передаче электроэнергии под угрозой увольнения оказались более 600 человек. Основной кредитор МУПП «ВМЭС» - «Россети Юг» (юридическое наименование ПАО «МРСК Юга») -предложил банкротство в форме акционирования, чтобы сохранить весь трудовой коллектив, производственную площадку и не допустить роста социальной напряженности в регионе. Новая компания приступила к операционной деятельности с 1 октября, приняв на себя все обязательства своего предшественника-банкрота перед потребителями. За счет средств, вырученных от продажи акций, станет возможным погашение большей части накопленной задолженности МУПП «ВМЭС» перед основным кредитором.

В дальнейшей деятельности новый акционер будет применять высокие стандарты группы компаний «Россети». Это касается как технической политики, так и взаимодействия с потребителями.