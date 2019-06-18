 
Подписаться на новости
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем авторов уникальных российских исследований и разработок направить доклады на 48-ю Сессию СИГРЭ

Приглашаем авторов уникальных российских исследований и разработок направить доклады на 48-ю Сессию СИГРЭ

18 июня 2019, 12:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, СЕССИЯ 48
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

226 просмотров

В связи с решением Центрального Офиса СИГРЭ увеличить максимальное количество докладов от крупнейших Национальных Комитетов, Россия получила возможность представить 30-ть докладов, дополнительно к 30-ти утвержденным ранее.

Увеличение количества докладов позволит представить Международному экспертному сообществу больше уникальных отечественных разработок.

Просим желающих направлять проекты аннотаций докладов в адрес Ученого секретаря РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru) до 18:00 19 июня 2019 года.

Аннотация и доклад должны соответствовать одной из приоритетных тем (Preferential Subjects) 48-й Сессии СИГРЭ, которая пройдет в Париже с 23 по 28 августа 2020 года. Темы доступны по ссылке.

Шаблон оформления аннотации доступен по ссылке.

Критерии отбора аннотаций и докладов на Сессии СИГРЭ (отобранные аннотации и доклады должны, по возможности, соответствовать наибольшему количеству критериев):

  1. Соответствие требованиям СИГРЭ к оформлению аннотаций (обязательное условие);
  2. Соответствие тем аннотаций докладов предпочтительным темам, утвержденным уполномоченным органом СИГРЭ (обязательное условие);
  3. Соответствие содержания аннотаций и докладов вопросам выбранной предпочтительной темы (обязательное условие);
  4. Отсутствие информации рекламного характера;
  5. Наличие созданных международных и национальных (российских) рабочих групп по тематикам исследований докладов, либо перспектив создания рабочих групп по темам докладов под руководством авторов (соавторов);
  6. Актуальность и новизна для России исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах;
  7. Актуальность и новизна на мировом уровне исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах;
  8. Представление в докладах выводов и рекомендаций, имеющих практическую ценность;
  9. Подтверждение реализации положений докладов в пилотных, образовательных и/или выполняющихся проектах;
  10. Проверка на повторное участие в Сессии СИГРЭ с прежним докладом.

В случае возникновения вопросов просим обращаться к Закировой Светлане:

Тел.: 8-800-200-18-81 (доб.: 59-52)
Тел.: 8(926)151-20-17
E-mail: zakirova-sm@fsk-ees.ru

Компания: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
В Москве обсудили возможности развития бизнеса в области электроэнергетики и водных ресурсов в Дубае
Мониторинг регуляторной среды в энергетике и смежных областях, подготовленный экспертами
В разделе Национального исследовательского комитета В3 РНК СИГРЭ доступна новая информация
Дайджест новостей о ВИЭ журнала

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно