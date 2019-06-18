Приглашаем авторов уникальных российских исследований и разработок направить доклады на 48-ю Сессию СИГРЭ

В связи с решением Центрального Офиса СИГРЭ увеличить максимальное количество докладов от крупнейших Национальных Комитетов, Россия получила возможность представить 30-ть докладов, дополнительно к 30-ти утвержденным ранее.

Увеличение количества докладов позволит представить Международному экспертному сообществу больше уникальных отечественных разработок.

Просим желающих направлять проекты аннотаций докладов в адрес Ученого секретаря РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru) до 18:00 19 июня 2019 года.

Аннотация и доклад должны соответствовать одной из приоритетных тем (Preferential Subjects) 48-й Сессии СИГРЭ, которая пройдет в Париже с 23 по 28 августа 2020 года. Темы доступны по ссылке.

Шаблон оформления аннотации доступен по ссылке.

Критерии отбора аннотаций и докладов на Сессии СИГРЭ (отобранные аннотации и доклады должны, по возможности, соответствовать наибольшему количеству критериев):

Соответствие требованиям СИГРЭ к оформлению аннотаций (обязательное условие); Соответствие тем аннотаций докладов предпочтительным темам, утвержденным уполномоченным органом СИГРЭ (обязательное условие); Соответствие содержания аннотаций и докладов вопросам выбранной предпочтительной темы (обязательное условие); Отсутствие информации рекламного характера; Наличие созданных международных и национальных (российских) рабочих групп по тематикам исследований докладов, либо перспектив создания рабочих групп по темам докладов под руководством авторов (соавторов); Актуальность и новизна для России исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах; Актуальность и новизна на мировом уровне исследований и научных результатов, описанных в аннотациях и докладах; Представление в докладах выводов и рекомендаций, имеющих практическую ценность; Подтверждение реализации положений докладов в пилотных, образовательных и/или выполняющихся проектах; Проверка на повторное участие в Сессии СИГРЭ с прежним докладом.

В случае возникновения вопросов просим обращаться к Закировой Светлане:

Тел.: 8-800-200-18-81 (доб.: 59-52)

Тел.: 8(926)151-20-17

E-mail: zakirova-sm@fsk-ees.ru