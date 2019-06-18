Приглашаем авторов уникальных российских исследований и разработок направить доклады на 48-ю Сессию СИГРЭ

Что нас ждет на Wire Russia 2019?
18 июня 2019, 12:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, СЕССИЯ 48
Отрасль: Электроэнергетика
В связи с решением Центрального Офиса СИГРЭ увеличить максимальное количество докладов от крупнейших Национальных Комитетов, Россия получила возможность представить 30-ть докладов, дополнительно к 30-ти утвержденным ранее.
Увеличение количества докладов позволит представить Международному экспертному сообществу больше уникальных отечественных разработок.
Просим желающих направлять проекты аннотаций докладов в адрес Ученого секретаря РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru) до 18:00 19 июня 2019 года.
Аннотация и доклад должны соответствовать одной из приоритетных тем (Preferential Subjects) 48-й Сессии СИГРЭ, которая пройдет в Париже с 23 по 28 августа 2020 года. Темы доступны по ссылке.
Шаблон оформления аннотации доступен по ссылке.
Критерии отбора аннотаций и докладов на Сессии СИГРЭ (отобранные аннотации и доклады должны, по возможности, соответствовать наибольшему количеству критериев):
В случае возникновения вопросов просим обращаться к Закировой Светлане:
Тел.: 8-800-200-18-81 (доб.: 59-52)
Тел.: 8(926)151-20-17
E-mail: zakirova-sm@fsk-ees.ru