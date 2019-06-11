"Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго": за 5 месяцев 2019 года отремонтировано 1043 км воздушных линий

В «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы за 5 месяцев текущего года. Ремонт электросетевого оборудования направлен на повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей, в том числе в отопительный период.

За 5 месяцев 2019 года сотрудники Калугаэнерго отремонтировали 382 трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ и 1043 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) всех классов напряжения. Произведена замена 386 опор и 3 375 изоляторов. Для минимизации риска повреждения ВЛ из-за падения деревьев на провода «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» расчистил от древесно-кустарниковой растительности более 530 га трасс воздушных линий электропередачи в Бабынинском, Ферзиковском, Тарусском, Ульяновском, Козельском, Перемышльском, Медынском, Дзержинском и Хвастовичском районах.

Всего в этом году энергетики Калугаэнерго планируют отремонтировать оборудование на 25 подстанциях 35-110 кВ, также будет выполнен ремонт 932 трансформаторных подстанций, более 2 630 км линий электропередачи. План расчистки просек составляет 1 604 га трасс воздушных линий электропередачи всех классов напряжения.

Исполняющий обязанности директора «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» Владислав Острик подчеркивает, что реализация ремонтной программы – одно из приоритетных направлений деятельности и важнейшая составляющая подготовки электросетевого комплекса региона к отопительному сезону: «Качественное и своевременное выполнение ремонтных работ – залог надежного электроснабжения потребителей в любых погодных условиях».