Системный оператор и РЖД используют преимущества кратковременной синхронной работы ОЭС Востока с ЕЭС России для обеспечения непрерывного электроснабжения потребителей

АО «СО ЕЭС» и ОАО «РЖД» разработали новый порядок взаимодействия при управлении режимом работы электрических связей 220 кВ на участке электроснабжения Транссибирской железнодорожной магистрали, позволяющий кратковременно включать на параллельную работу объединенные энергосистемы Востока и Сибири для изменения схемы электроснабжения Транссиба без перерывов подачи электроэнергии потребителям и прекращения движения поездов.

ОЭС Востока работает изолированно от остальных энергообъединений в составе ЕЭС России. Пропускная способность линий электропередачи 220 кВ, соединяющих ОЭС Востока и ОЭС Сибири, недостаточна для обеспечения длительной устойчивой параллельной синхронной работы. Поэтому ЛЭП 220 кВ между объединенными энергосистемами Востока и Сибири должны быть постоянно разомкнуты в «точке раздела» – на одной из сетевых подстанций. Таким образом, восточная и западная части сетевого транзита, питающего Транссибирскую магистраль, относятся к двум разным, изолированным друг от друга, энергосистемам.

Для обеспечения нормальной работы электросетевой инфраструктуры Транссиба, а также при проведении ремонтов энергообъектов или возникновении дефицита мощности в Забайкальской или Амурской энергосистемах периодически осуществляется перенос точки раздела на участке транзита Ерофей Павлович – Могоча – Холбон. До сих пор перенос в условиях изолированной работы ОЭС Востока от остальной ЕЭС выполняется только с обесточением на 1–2 часа потребителей, запитанных от задействованных в процессе переноса подстанций, а также с остановкой поездов.

Разработанное и подписанное Системным оператором и РЖД соглашение о новом порядке взаимодействия содержит перечень совместных мероприятий, которые обеспечивают возможность кратковременной параллельной синхронной (т.е. с синхронизацией по частоте) работы ОЭС Востока и ОЭС Сибири, что позволяет выполнять перенос точки раздела без перерыва электроснабжения потребителей. В подписанном документе также отражены принципы взаимодействия Системного оператора, Российских железных дорог и сетевых компаний, а также зоны их ответственности при переносе точки раздела между ОЭС Востока и ОЭС Сибири.

Применение нового порядка переноса точки раздела без нарушения электроснабжения потребителей стало возможно в результате реализации разработанного в 2015 году Системным оператором и ОАО «РЖД» совместного плана мероприятий, включающего оснащение подстанций 220 кВ транзита Ерофей Павлович – Могоча – Холбон средствами синхронизации и устройствами автоматики ликвидации асинхронного режима (АЛАР).

На начало июля 2019 года запланировано проведение натурных испытаний по переносу точки раздела с кратковременным включением ОЭС Востока и ОЭС Сибири на параллельную синхронную работу, в ходе которых будет опробован новый порядок взаимодействия Системного оператора и РЖД. В настоящее время Системный оператор и РЖД проводят необходимые подготовительные мероприятия, включающие в себя противоаварийные тренировки, настройку РЗА и противоаварийной автоматики.

Обеспечение устойчивого энергоснабжение потребителей и исключение простоя поездов являются лишь небольшой частью преимуществ, возникающих при организации параллельной синхронной работы энергообъединений. Технические возможности для соединения ОЭС Востока и ОЭС Сибири на постоянной основе могут быть обеспечены по мере строительства дополнительных сетевых транзитов между энергообъединениями в процессе продолжающегося активного экономического развития регионов Сибири и Дальнего Востока.