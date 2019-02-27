Смоленская АЭС: энергоблок №2 выведен в плановый ремонт

17 июня 2019 г. в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утверждённым Концерном «Росэнергоатом», энергоблок №2 Смоленской АЭС отключен от сети для проведения текущего ремонта. В ходе ремонта планируется выполнение большого объёма работ на реакторном оборудовании и оборудовании других цехов. Энергоблок №1 с 6 апреля находится в плановом ремонте.

По состоянию на 17 июня на Смоленской АЭС в работе находится энергоблок №3, его мощность составляет 968 мегаватт. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 17 дней июня составила 754 млн кВтч. Всего с начала года выработано более 8 млрд. кВтч. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся, и соответствует естественным природным значениям.

Смоленская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). САЭС ежегодно выдает в энергосистему страны в среднем порядка 20 млрд. киловатт часов электроэнергии, что составляет около 11% энергии, вырабатываемой в концерне «Росэнергоатом», и более 80%, производимой энергопредприятиями Смоленской области.

На Смоленской АЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Телефон 8 (48153) 3-21-24. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru