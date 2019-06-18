В Москве обсудили возможности развития бизнеса в области электроэнергетики и водных ресурсов в Дубае

31 мая 2019 года в Москве прошла встреча, в форме бизнес-завтрака, организованная Дубайским управлением электроэнергетики и водных ресурсов (DEWA) при поддержке Генерального консульства Российской Федерации в Дубае и Северных Эмиратах и Посольства ОАЭ в России.

В ходе встречи прошло обсуждение плана закупок DEWA по различным направлениям и презентация бизнес-возможностей в Дубае. Основными спикерами на встрече стали Dr. Yousef Al Akraf, Исполнительный вице-президент DEWA (Дубайского управления электроэнергетики и водных ресурсов) и Mr. Mohammed Abdulkareem Alshamsi, Исполнительный директор Suqia (Фонда поддержки водных ресурсов ОАЭ)

Целью мероприятия стало предоставление информации о возможностях бизнеса в Дубае, а также установление деловых контактов. Это начало нового перспективного сотрудничества между Правительством Дубая и российской индустрией. В ходе встречи Др. Аль-Акраф отметил достаточность аттестационных испытаний, проведённых ООО «Энергосервис» в Германии, для применения инновационной продукции компании в ОАЭ. Генеральный директор ООО «Энергосервис» Виктор Фокин представил Др. Аль-Акрафу и Послу ОАЭ в России инновационную продукцию компании для линий электропередач.

Отдельно Др. Аль-Акраф обсудил уникальную программу, которая связывает инновационные компании с ведущими фигурами в правительстве, чтобы создать прорывные решения для самых захватывающих возможностей в мире и насущных проблем. Обширная программа, получившая название «Дубайские акселераторы будущего», объединит ведущие международные компании и предпринимателей, чтобы рассмотреть ключевые «возможности 21-го века».

«Ускорители будущего Дубая» - это интенсивная программа, организованная Фондом будущего Дубая и правительством Дубая. Программа предназначена для выявления новых технологий и предприятий, способных решать самые насущные проблемы и возможности в мире, и оказывать им поддержку в разработке решений и прототипов для быстрого развертывания в Дубае. Это не традиционный ускоритель. Речь идет не о том, как написать бизнес-план или как представить ваш стартап. Речь идет не о языках программирования или поисковой оптимизации. Мы не будем рассказывать вам, как вести свой бизнес или как развивать свой веб-сайт. Это об изменении мира. Сегодня. Инновации происходят более быстрыми темпами, чем когда-либо прежде, но смелость проверять эти идеи не идет в ногу. Реальные приложения отстают, и действительно трансформирующим идеям часто не хватает политической и финансовой поддержки, которую им необходимо протестировать и развернуть в широком масштабе. Принять участие в программе, и получить поддержку, в т.ч. финансовую, может любая компания мира, не зависимо от её расположения и величины.

Источник: ООО «Энергосервис»