В Центре энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО состоялась 3-я Международная конференция по климату и энергетическому переходу

18 июня Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО совместно с посольствами государств-членов Европейского Союза провел 3-ю Международную конференцию по климату и энергетическому переходу. Цель мероприятия состояла в том, чтобы осветить глобальные климатические тренды и их влияние на трансформацию энергетики, их возможное воздействие на российский ТЭК и экономику страны, а также проанализировать технологические, структурные и регуляторные вызовы для «Энергетического перехода» в России. В частности, обсуждались действия ЕС и России в вопросе декарбонизации экономики, аспекты Энергетического перехода в мире и в России, перспективы водородной энергетики.

В ходе конференции был представлен новый «Прогноз энергетики мира и России 2019» на период до 2040 года, подготовленный совместно Институтом энергетических исследований РАН и Центром энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО. Авторы прогноза рассказали об основных долгосрочных тенденциях в мировой и российской энергетике и представили свои выводы касательно изменений в производстве и потреблении энергоресурсов в России и за рубежом, обусловленных этими трендами, включая изменения на мировом и внутрироссийском рынках.

Как и в прошлые годы, в конференции приняли участие энергетические компании ЕС и России, представители государственных органов, а также аналитические центры и эксперты, неправительственные организации и средства массовой информации. Мероприятие вновь стало платформой для открытого диалога между основными участниками энергетической отрасли России и ЕС, предоставив прекрасную возможность для расширения сотрудничества по вопросам, связанным с энергетикой и климатом.

«Международную конференцию по климату и энергетическому переходу мы провели уже в третий раз. Каждый раз она собирает представительный пул участников из России и стран Европейского Союза, включая регуляторов, бизнес и экспертное сообщество. Участники мероприятия обсуждают, какие решения необходимо принять, чтобы адаптировать текущие бизнес-модели компаний и регуляторные политики государств к новым трендам, которые связаны как с климатической повесткой, так и с технологическими прорывами. Посвященная этим вопросом отраслевая дискуссия крайне важна для осмысления происходящих в энергетике изменений и поиска оптимальных моделей ее долгосрочного устойчивого развития», – отметила директор Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО Татьяна Митрова.

3-я Международная конференция по климату и энергетическому переходу прошла при поддержке Представительства Европейского Союза в Российской Федерации, посольств государств Европейского Союза (Федеративной Республики Германии, Финляндии, Италии, Королевства Нидерландов), Немецкого энергетического агентства (DENA), энергокомпаний Shell и Enel.

Справка:

Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО – многофункциональная площадка в сфере энергетики, миссия которой состоит в создании и донесении до всех заинтересованных сторон знаний о новейших трендах в развитии мировой энергетики и специфике энергетики переходных рынков, а также в организации многостороннего отраслевого диалога.