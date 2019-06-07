Воронежэнерго повышает энергоэффективность наружного освещения в населенных пунктах региона

«Россети Центр Воронежэнерго» ведет активную работу по модернизации систем уличного освещения в Воронежской области. В соответствии с федеральным законодательством, ответственность за организацию наружного освещения в населенных пунктах закреплена за органами местного самоуправления. Специалисты Воронежэнерго оказывают им всестороннюю поддержку в данном вопросе: от консультаций по подбору оборудования до выполнения полного комплекса монтажных и пуско-наладочных работ.

С начала 2019 года энергетики в населенных пунктах Калачеевского, Поворинского, Ольховатского, Хохольского и Каменского районов заменили свыше 5 тысяч светильников на современные светодиодные образцы, а также установили более 118 щитов учета и управления уличным освещением. Работы проводились в рамках договоров, заключенных с администрациями муниципалитетов.

В июле специалисты Воронежэнерго установят около 600 современных светодиодных фонарей и 40 шкафов учета и управления в поселке городского типа (пгт) Верхний Мамон. В этом же месяце завершатся работы по монтажу 1680 энергосберегающих уличных светильников и более 60 шкафов учета и управления в пгт Грибановский.

«Современные светодиодные светильники при меньшем энергопотреблении дают большую площадь освещенности. Кроме того, их работа дистанционно регулируется с помощью автоматизированной системы управления наружным освещением. Применение современных энергоэффективных технических решений и систем автоматизации позволяет муниципалитетам сократить энергопотребление, что существенно снижает нагрузку на бюджеты сельских поселений», - отметил главный инженер Воронежэнерго Вячеслав Антонов.

Всего до конца 2019 года энергетики «Россети Центр Воронежэнерго» установят более 12,7 тысяч светодиодных уличных фонарей и более 60 шкафов учета и управления освещением в 120 населенных пунктах региона.