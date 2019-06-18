На Ленинградской АЭС-2 началась поставка "имитационной зоны" для энергоблока №2 ВВЭР-1200

На площадке Ленинградской АЭС-2 принимают «имитационную зону» для второго сооружаемого энергоблока с реактором ВВЭР-1200. 83 из 163 имитаторов тепловыделяющих сборок (ТВС) уже размещены в хранилище свежего ядерного топлива новой станции, и проходят процедуру входного контроля. Остальные имитаторы ТВС будут доставлены на площадку в июне-июле. К загрузке в реактор они будут готовы в III квартале 2019 года.

Как рассказал руководитель службы учета и контроля ядерных материалов отдела ядерной безопасности и надежности ЛАЭС-2 Виталий Годовых, «имитационная зона» будет использована на ЛАЭС уже во второй раз. Впервые ее принимали здесь три года назад – для проведения аналогичных работ на энергоблоке №1 ВВЭР-1200 ЛАЭС.

«Этот комплект имитаторов ТВС успешно «отработал» не только у нас, но и на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. После каждого применения имитаторы ТВС направляются на предприятие АО «ЭНИЦ» («Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций»), где они проходят химическую отмывку от поверхностных загрязнений, визуальный и инструментальный контроль и переосвидетельствование. Многократное использование не наносит имитаторам никакого ущерба, после проведенных процедур они могут и дальше использоваться в период предпусковых наладочных работ до получения лицензии на загрузку ядерного топлива в реактор», - пояснил Виталий Годовых.

Имитаторы ТВС – оборудование, конструкция которых полностью повторяет конструкцию штатных тепловыделяющих сборок по размеру, весу и конструкционным материалам (кроме ядерного топлива). В составе имитационной зоны они предназначены для моделирования геометрии активной зоны реактора и подтверждения гидравлических характеристик реакторной установки при холодно-горячей обкатке реактора. Также они необходимы для отработки транспортно-технологических операций с использованием перегрузочной машины.

Справка:

По сравнению с традиционными энергоблоками (ВВЭР-1000) проект, по которому построен блок поколения «3+» ЛАЭС, обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность. Так, электрическая мощность реакторной установки повышена на 20%, с 1000 до 1200 МВт; срок службы основного оборудования увеличен в два раза, с 30 до 60 лет. При этом энергоблок отвечает самым высоким международным требованиям в области ядерной безопасности.

Проект ЛАЭС-2 является референтным для таких международных проектов Госкорпорации «Росатом» как Белорусская АЭС, АЭС «Пакш-2», АЭС «Эль-Дабаа», АЭС «Ханхикиви-1» и т.д.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом», расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по установленной мощности 4200 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт). Первый в стране энергоблок РБМК-1000 остановлен для вывода из эксплуатации 21 декабря 2018 г. Продолжается сооружение энергоблока № 2 ВВЭР-1200. Заказчик-застройщик проекта сооружения замещающих мощностей Ленинградской АЭС - АО «Концерн Росэнергоатом»; генеральный проектировщик - АО «АТОМПРОЕКТ», генеральный подрядчик - АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».