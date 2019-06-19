Началась эксплуатация ВЭС Hornsea One – крупнейшей офшорной ВЭС в мире

Офшорная ВЭС Hornsea One, сооружаемая датской компанией Ørsted, специализирующейся в области ветровой энергетики, выработала первую электроэнергию еще до полного завершения строительства.

ВЭС Hornsea One расположена в Северном море в 120 км от побережья графства Линкольншир (Lincolnshire) на востоке Англии – дальше от побережья, чем любая другая офшорная ВЭС в мире. На площадке ВЭС будет установлено 174 ветровых турбины мощностью 7 МВт каждая производства компании Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE). Кроме того, проектом строительства ВЭС предусмотрено сооружение первой в мире офшорной станции для компенсации реактивной мощности и самой протяженной офшорной кабельной сети переменного тока для выдачи мощности ВЭС в национальную энергосистему.

В настоящее время уже функционируют 50 турбин, установка остальных будет завершена в конце лета 2019 г. Установленная мощность ВЭС Hornsea One после полного ввода в эксплуатацию составит 1 218 МВт – почти вдвое больше, чем у офшорной ВЭС Walney Extension (659 МВт, 87 турбин), расположенной у берегов графства Камбрия (Cumbria) на северо-западе Англии и на сегодняшний день являющейся крупнейшей офшорной ВЭС мире.

Эксплуатационное обслуживание ВЭС будет осуществляться вахтовым способом с использованием специализированного судна (service operations vessel, SOV), выходящего в море на 4-х недельный срок.

В полном объеме ВЭС заработает в начале 2020 г., обеспечивая электроэнергией более 1 млн британских домохозяйств.

В настоящее время Великобритания занимает первое место в мире по установленной мощности офшорных ВЭС; а ввод в эксплуатацию ВЭС Hornsea One приблизит страну к достижению поставленной цели – производить треть от общего количества вырабатываемой в стране электроэнергии за счет ветровой генерации к 2030 г.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology