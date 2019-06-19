Председатель Комитета по ТЭК Ленинградской области Юрий Андреев ознакомился с оперативно-диспетчерским управлением региональной энергосистемой

18 июня Председатель Комитета по топливно-энергетическому комплексу правительства Ленинградской области Юрий Андреев посетил филиалы Системного оператора Единой энергетической системы «Региональное диспетчерское управление энергосистемы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (Ленинградское РДУ) и «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада).



Генеральный директор ОДУ Северо-Запада Сергей Шишкин и директор Ленинградского РДУ Игорь Курилкин рассказали главе профильного комитета областного правительства о современном состоянии оперативно-диспетчерского управления энергосистемой г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также о новейших цифровых технологиях, применяемых в операционных зонах филиалов Системного оператора на Северо-Западе. В частности, гостя познакомили с внедренными за последние четыре года технологиями дистанционного управления оборудованием подстанций из диспетчерских центров АО «СО ЕЭС».



Юрий Андреев заслушал доклад дежурного диспетчера Ленинградского РДУ о текущем режиме работы региональной энергосистемы, а также посетил пункт тренажерной подготовки персонала регионального диспетчерского центра, где ему продемонстрировали действия диспетчера в момент ликвидации условной аварии в Ленинградской энергосистеме в ходе противоаварийной тренировки.



В ходе встречи стороны обсудили вопросы перспективного планирования развития региональной энергосистемы, в том числе особенности разработки Схемы и программы развития электроэнергетики Ленинградского области. Юрий Андреев подчеркнул важную роль Системного оператора в подготовке информационной и прогнозной базы для Схем и программ развития. Он также отметил высокий уровень подготовки диспетчеров Ленинградского РДУ и технологическую оснащенность диспетчерского центра, необходимые для управления в режиме реального времени одной из самых крупных в стране региональных энергосистем.



В музее ОДУ Северо-Запада Юрий Андреев познакомился с историей развития энергосистемы и технологий диспетчерского управления и оставил благодарственную надпись коллективу Системного оператора в Книге почетных гостей.