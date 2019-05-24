Ульяновские энергетики ремонтируют высоковольтные линии

Сотрудники филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») — «Ульяновские сети» продолжают ремонтную кампанию на высоковольтных воздушных линиях электропередачи. До наступления осенне-зимнего периода 2018-2019гг. энергетики планируют провести капитальный ремонт 27 воздушных линий напряжением 35-110 кВ.



С начала ремонтной кампании энергетики уже завершили ремонт на воздушных линиях 110 кВ «Карсун – Сосновка», «Майна – Игнатовка» и «Восточная-1,2». В текущем году будет отремонтирован ряд стратегически важных линий, в том числе «Центральная-1,2», «Сурская-1», «Ульяновская – Кременки», «Северная-1,2», «Ульяновская – Языково», «Ульяновская – Цильна», «Димитровградская-1,2», «Новая Майна – Новая Малыкла», «Майна – Чуфарово», «Клин – Новообразцовая», «Сызрань – Коптевка», обеспечивающие электроснабжение объектов ОАО «РЖД», объектов нефтяной и газодобывающей отрасли, научно-исследовательского института атомных реакторов и ряда крупных промышленных объектов.



Энергетикам филиала предстоит выполнить комплекс работ по замене участков провода, гирлянд изоляторов, усилению изоляции в местах переходов через автомобильные дороги, железнодорожные пути, инженерные сети. Также на линиях будет произведена установка гасителей вибрации на провода, ремонт надземной части фундаментов и выправка железобетонных опор.



На участках ВЛ общей протяженностью более 998 км будет восстановлено антикоррозийное покрытие металлических элементов опор, произведено обновление контура заземления, установлены информационные знаки и знаки, предупреждающие об опасности. Кроме того, важной составляющей ремонтной программы является расчистка трасс и охранных зон воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности.



Ремонтная программа филиала «Ульяновские РС» направлена на повышение надежности и эффективности работы электросетевого комплекса на территории Ульяновской области. Своевременное и качественное выполнение всех запланированных в рамках ремонтной программы мероприятий является одним из условий получения филиалом «Ульяновские РС» паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2019/2020 гг.