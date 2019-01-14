В Чувашии продолжается реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Катраси"

Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Чувашэнерго» продолжают масштабную реконструкцию оборудования подстанции 110/35/10 кВ «Катраси», снабжающую электроэнергией населенные пункты и производственные предприятия Чебоксарского района республики.



Основные работы по реконструкции были начаты в 2018 году. Энергетики выполнили монтаж здания оперативного пункта управления, в котором установили 30 панелей релейной защиты, автоматики и управления, шкафы собственных нужд и оперативного тока. Также специалисты заменили силовой трансформатор Т-1 мощностью 10 МВА на силовой трансформатор мощностью 16 МВА. В ячейках 110 кВ «Студенческая», «Заовражная», «Сундырь-1», «Сундырь-2», «Лапсары-1», «Лапсары-2», «Чапаевская-1», «Чапаевская-2», «ШСВ-110» и «Венец» заменены масляные выключатели на современные баковые элегазовые выключатели типа DTB-145.



В текущем году выполнен монтаж блочно-модульного здания ЗРУ со шкафами КРУ-10 кВ, контур заземления, прокладка силовых и контрольных кабелей, установлены шкафы релейной защиты в ОПУ. В ячейках 110 кВ «ТЭЦ-3», «ТЭЦ-2», «Заволжская», и «ОВ-110» заменены масляные выключатели на современные баковые элегазовые выключатели типа DTB-145. Также заменены два масляных выключателя 35 кВ на современные баковые элегазовые выключатели. В плане – замена еще двух масляных выключателей 110 кВ, шести масляных выключателей 35 кВ и силового трансформатора Т-2, а также ряд других работ.



На объекте установлены современные средства телемеханики и связи, комплекс микропроцессорных релейных защит, способных в режиме реального времени контролировать показатели работы всех элементов питающего центра и своевременно реагировать на нештатные изменения показателей работы оборудования.



Реконструкция подстанции значительно увеличит межремонтные сроки, сделает работу более экологичной, а также повысит энергоэффективность, что приведет к снижению затрат на эксплуатацию объекта и позволит создать запас мощности для подключения новых потребителей. Завершить реконструкцию ПС 110/35/10 кВ «Катраси» энергетики планирует в течение этого года.