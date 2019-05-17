Вологодские энергетики установили трансформаторную подстанцию для радиопередающего центра

Специалисты Вытегорского района электрических сетей производственного отделения «Кирилловские электрические сети» «Вологдаэнерго» филиала «Россети Северо-Запад» завершили работы в рамках договора на технологическое присоединение к сетям компании, установив трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ для ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (ФГУП РТРС) в Вытегорском районе.



Так, передающая станция, которая охватывает территорию Оштинского сельского поселения Вытегорского района, была запитана от одной линии 10 кВ от ПС 110 кВ Ошта и не имела резервных источников электроснабжения. После установки трансформаторной подстанции, передающая станция будет запитана от еще одной линии – 10 кВ от ПС 110 кВ Мегра, тем самым, надежность электроснабжения телерадиовещательного центра значительно повысится, и в случае отключения электроэнергии, данный объект будет получать питание по второй резервной линии электропередачи.



Вытегорский район – один из крупнейших в Вологодской области. Общая площадь - 13,1 тыс. км². Граничит с Архангельской, Ленинградской областями и Республикой Карелия. Население – более 23 тысяч человек. Через район проходит Волго-Балтийский водный путь.