ФСК ЕЭС оснастит новым коммутационным оборудованием одну из крупнейших подстанций Липецкой области – 500 кВ "Борино"

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») приступила к финальному этапу модернизации коммутационного оборудования 500 кВ на подстанции «Борино» в Липецкой области. По итогам проекта будет выполнена полная замена воздушных выключателей сверхвысокого класса напряжения на современные элегазовые аналоги. Работы нацелены на повышение надежности электроснабжения потребителей подстанции, в числе которых Новолипецкий металлургический комбинат, объекты РЖД, «Газпрома» и «Транснефти».



Стоимость данного этапа проекта составляет свыше 170 млн рублей. Будет произведена замена четырех воздушных выключателей. С учетом ранее выполненных работ на энергообъекте будет установлено семь элегазовых выключателей 500 кВ.



Выключатели предназначены для включения и отключения токовой нагрузки при нормальных и аварийных режимах. Внутренние полости элегазового выключателя находятся под высоким давлением, заполнены негорючим газом, служащим изоляционной и дугогасительной средой. Такое оборудование обладает рядом преимуществ перед воздушными выключателями: оно имеет меньшие габариты и вес, длительный межремонтный период и обладает высокими показателями эксплуатационной надежности. Кроме того, установка элегазовых выключателей позволяет ликвидировать «воздушную сеть» (компрессоры и воздуховоды). Благодаря этому на энергообъекте высвобождается значительная площадь, снижаются затраты на эксплуатацию оборудования и расход электроэнергии на собственные нужды.



Мощность подстанции 500 кВ «Борино» составляет 1002 МВА. Это узловой питающий центр Липецкой области. От его надежной работы зависит функционирование значимых инфраструктурных объектов, включая тяговые подстанции Юго-Восточной железной дороги, компрессорные станции экспортных трубопроводов «Дружба» и «Уренгой – Помары – Ужгород».