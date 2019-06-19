1. НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает к участию в новой международной рабочей группе (WG) D2.49 «Применение технологий дополненной/виртуальной реальностей для обеспечения процессов эксплуатации и технического обслуживания на энергопредприятиях».

В настоящее время технологии дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности являются трендовыми не только для бытовых потребителей, но и набирают обороты в промышленности, и в частности в энергетике. Высокий спрос и, соответственно, высокие ожидания от использования данных технологий прогнозируются в обслуживающем секторе, где применение AR/VR технологий может обеспечить дополнительную ценность для оперативного персонала в критических ситуациях.

Основные направления работы WG D2.49:

Анализ инструкций по эксплуатации и техобслуживанию, процедур и стандартов энергопредприятий в свете применения к ним технологий AR/VR.

Сбор информации о возможностях, заинтересованности в применении, опыте внедрения технологий AR/VR.

Анализ вопросов безопасности для обеспечения надежной работы энергопредприятия.

Оценка ресурсов и возможностей энергопредприятий для использования технологий AR/VR.

Определение пошаговой методологии для расширения использования технологий AR/VR в процессе эксплуатации и технического обслуживания на энергопредприятиях.

С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WG D2.49, можно ознакомиться по ссылке.

2. Количество членов WG от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы, +1 эксперт – представитель молодежной аудитории специалистов.

3. С контактными данными представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

4. Контактные данные председателей и секретарей соответствующих SCs, которым представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC D2 Chairperson: Olga SINENKO, olga.sinenko_SCD2@rtsoft.ru

SC D2 Secretary: Joël Nouard, joel.nouard@rte-france.com