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20 июня 2019, 13:50
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D2
Отрасль: Электроэнергетика
1. НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает к участию в новой международной рабочей группе (WG) D2.49 «Применение технологий дополненной/виртуальной реальностей для обеспечения процессов эксплуатации и технического обслуживания на энергопредприятиях».
В настоящее время технологии дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности являются трендовыми не только для бытовых потребителей, но и набирают обороты в промышленности, и в частности в энергетике. Высокий спрос и, соответственно, высокие ожидания от использования данных технологий прогнозируются в обслуживающем секторе, где применение AR/VR технологий может обеспечить дополнительную ценность для оперативного персонала в критических ситуациях.
Основные направления работы WG D2.49:
С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WG D2.49, можно ознакомиться по ссылке.
2. Количество членов WG от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы, +1 эксперт – представитель молодежной аудитории специалистов.
3. С контактными данными представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.
4. Контактные данные председателей и секретарей соответствующих SCs, которым представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:
SC D2 Chairperson: Olga SINENKO, olga.sinenko_SCD2@rtsoft.ru
SC D2 Secretary: Joël Nouard, joel.nouard@rte-france.com