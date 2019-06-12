Новая серия пластиковых корпусов ЩРН-П IP41 IEK® — цены ниже на 30%!

IEK GROUP объявляет о выходе новой серии пластиковых корпусов с текстурой под дерево ЩРН-П IP41 IEK®. Цены на них снижены на 30% по сравнению с линейкой прежнего образца.

Новая серия сохраняет высокое качество и потребительские свойства корпусов ЩРН-П IP41 IEK®, при этом ее стоимость снижена на 30% благодаря оптимизации:

Усовершенствование производственного процесса.

Новый способ нанесения текстуры «под дерево».

Использование нового пожаробезопасного пластика.

Корпуса ЩРН-П IP41 IEK® в цвет дерева являются частью комплексного решения для загородного строительства. Применяются при оформлении жилых домов и объектов социально-культурного назначения.

Преимущества корпусов ЩРН-П IP41 IEK® в цвет дерева

Единая гамма цвета и текстуры с линейкой кабельных каналов, ЭУИ и монтажных коробок IEK®.

Стойкость к механическим ударам: IK05 (0,7 Дж).

Диапазон температур эксплуатации: от -20 до +80 °С.

Высокотехнологичный метод нанесения цвета гарантирует долговечность изделий.

Цветная розничная упаковка.

Гарантия 5 лет.

Новая серия корпусов ЩРН-П IP41 IEK® в цвет дерева заменит линейку прежнего образца, которая выводится из ассортимента (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Перечень замещающих аналогов корпусов ЩРН-П IP41 IEK® в цвет дерева