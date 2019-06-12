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Производство

Новая серия пластиковых корпусов ЩРН-П IP41 IEK® — цены ниже на 30%!

Новая серия пластиковых корпусов ЩРН-П IP41 IEK® — цены ниже на 30%!

20 июня 2019, 13:10
Рубрика: Производство
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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IEK GROUP объявляет о выходе новой серии пластиковых корпусов с текстурой под дерево ЩРН-П IP41 IEK®. Цены на них снижены на 30% по сравнению с линейкой прежнего образца.

Новая серия сохраняет высокое качество и потребительские свойства корпусов ЩРН-П IP41 IEK®, при этом ее стоимость снижена на 30% благодаря оптимизации:

  • Усовершенствование производственного процесса.
  • Новый способ нанесения текстуры «под дерево».
  • Использование нового пожаробезопасного пластика.

Корпуса ЩРН-П IP41 IEK® в цвет дерева являются частью комплексного решения для загородного строительства. Применяются при оформлении жилых домов и объектов социально-культурного назначения.

Преимущества корпусов ЩРН-П IP41 IEK® в цвет дерева

  • Единая гамма цвета и текстуры с линейкой кабельных каналов, ЭУИ и монтажных коробок IEK®.
  • Стойкость к механическим ударам: IK05 (0,7 Дж).
  • Диапазон температур эксплуатации: от -20 до +80 °С.
  • Высокотехнологичный метод нанесения цвета гарантирует долговечность изделий.
  • Цветная розничная упаковка.
  • Гарантия 5 лет.

Новая серия корпусов ЩРН-П IP41 IEK® в цвет дерева заменит линейку прежнего образца, которая выводится из ассортимента (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Перечень замещающих аналогов корпусов ЩРН-П IP41 IEK® в цвет дерева

 

Выводимая продукция

Заменяющая продукция

Артикул

Наименование

Артикул

Наименование

MKP12-N-04-40-20-S

Бокс ЩРН-П-4 модуля навесн.пластик (Сосна) IP41 IEK

Выводится из ассортимента

MKP12-N-06-40-20-S

Бокс ЩРН-П-6 модулей навесн.пластик (Сосна) IP41 IEK

MKP12-N-06-41-K34

Корпус модульный пласт. навесной

ЩРН-П-6 (сосна) IP41 IEK

MKP12-N-08-40-20-S

Бокс ЩРН-П-8 модулей навесн.пластик (Сосна) IP41 IEK

MKP12-N-08-41-K34

Корпус модульный пласт. навесной

ЩРН-П-8 (сосна) IP41 IEK

MKP12-N-12-40-10-S

Бокс ЩРН-П-12 модулей навесн.пластик (Сосна) IP41 IEK

MKP12-N-12-41-K34

Корпус модульный пласт. навесной

ЩРН-П-12 (сосна) IP41 IEK

MKP12-N-18-40-10-S

Бокс ЩРН-П-18 модулей навесн.пластик (Сосна) IP41 IEK

MKP12-N-18-41-K34

Корпус модульный пласт. навесной

ЩРН-П-18 (сосна) IP41 IEK

MKP12-N-24-40-10-S

Бокс ЩРН-П-24 модуля навесн.пластик (Сосна) IP41 IEK

Выводится из ассортимента

Компания: Группа компаний IEK

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