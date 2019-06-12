Новая серия пластиковых корпусов ЩРН-П IP41 IEK® — цены ниже на 30%!

Открылась Wire Russia 2019
20 июня 2019, 13:10
Рубрика: Производство
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
IEK GROUP объявляет о выходе новой серии пластиковых корпусов с текстурой под дерево ЩРН-П IP41 IEK®. Цены на них снижены на 30% по сравнению с линейкой прежнего образца.
Новая серия сохраняет высокое качество и потребительские свойства корпусов ЩРН-П IP41 IEK®, при этом ее стоимость снижена на 30% благодаря оптимизации:
Корпуса ЩРН-П IP41 IEK® в цвет дерева являются частью комплексного решения для загородного строительства. Применяются при оформлении жилых домов и объектов социально-культурного назначения.
Преимущества корпусов ЩРН-П IP41 IEK® в цвет дерева
Новая серия корпусов ЩРН-П IP41 IEK® в цвет дерева заменит линейку прежнего образца, которая выводится из ассортимента (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Перечень замещающих аналогов корпусов ЩРН-П IP41 IEK® в цвет дерева
|
Выводимая продукция
|
Заменяющая продукция
|
Артикул
|
Наименование
|
Артикул
|
Наименование
|
MKP12-N-04-40-20-S
|
Бокс ЩРН-П-4 модуля навесн.пластик (Сосна) IP41 IEK
|
Выводится из ассортимента
|
MKP12-N-06-40-20-S
|
Бокс ЩРН-П-6 модулей навесн.пластик (Сосна) IP41 IEK
|
MKP12-N-06-41-K34
|
Корпус модульный пласт. навесной
ЩРН-П-6 (сосна) IP41 IEK
|
MKP12-N-08-40-20-S
|
Бокс ЩРН-П-8 модулей навесн.пластик (Сосна) IP41 IEK
|
MKP12-N-08-41-K34
|
Корпус модульный пласт. навесной
ЩРН-П-8 (сосна) IP41 IEK
|
MKP12-N-12-40-10-S
|
Бокс ЩРН-П-12 модулей навесн.пластик (Сосна) IP41 IEK
|
MKP12-N-12-41-K34
|
Корпус модульный пласт. навесной
ЩРН-П-12 (сосна) IP41 IEK
|
MKP12-N-18-40-10-S
|
Бокс ЩРН-П-18 модулей навесн.пластик (Сосна) IP41 IEK
|
MKP12-N-18-41-K34
|
Корпус модульный пласт. навесной
ЩРН-П-18 (сосна) IP41 IEK
|
MKP12-N-24-40-10-S
|
Бокс ЩРН-П-24 модуля навесн.пластик (Сосна) IP41 IEK
|
Выводится из ассортимента