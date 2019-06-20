Новошахтинский завод нефтепродуктов ждут масштабные инвестиции

Соглашение об этом заключено на ПМЭФ-2019 между правительством Ростовской области и компанией «Юг Энерго». Подписи под документом поставили губернатор Ростовской области Василий Голубев и исполнительный директор компании «Юг Энерго» Дмитрий Шуньков.

Согласно договору в период с 2020 по 2030 годы компания «Юг Энерго» инвестирует в развитие «Новошахтинского завода нефтепродуктов» 177 млрд рублей. В ходе реализации инвестиционных проектов инвестор готов создать на предприятии до 1 тысячи рабочих мест.

«Надеюсь, партнеры реализуют свои планы до 2024 года, мы оцениваем, что это порядка 50 млрд рублей инвестиций. Ну, и до 2030-го, как заявлено, - до 177. Несколько сотен новых рабочих мест - это то, что нам нужно, особенно в шахтерских территориях. Правительство области будет сопровождать проект, очень конкретно помогать при необходимости. Естественно, наша принципиальная задача – это вопросы экологии, чистого воздуха, территории», - прокомментировал подписанное соглашение губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«На сегодня запланировано несколько этапов вложения инвестиций. С 1 января 2024 года мы планируем производить порядка 717 тысяч тонн в год бензина марок 92, 95 класса «Евро-5». Параллельно с ним производство товарного дизеля - около 2 млн тонн - появится в ближайшие 3-5 лет. Это первый этап развития самого предприятия. В партнерстве с регионом мы еще будем осуществлять проекты по экологии. В частности, реконструкции очистных сооружений, что положительно скажется на экологии в регионе», - сообщил исполнительный директор компании «Юг Энерго» Дмитрий Шуньков.

Напомним, нефтеперерабатывающий завод с проектной мощностью до 7,5 млн тонн нефти в год был введен в эксплуатацию в Ростовской области в 2009 году. В 2014 году завершено строительство битумной установки мощностью 700 тыс. тонн в год. В 2015 году на НЗНП завершено строительство второй установки первичной переработки нефти.

Компания «ЮГ Энерго» - единственный учредитель ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» и осуществляет управление его деятельностью.

Информационный портал города Шахты