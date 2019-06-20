Рекордная выработка солнечной генерации ожидается этим летом во Франции

По мнению французского системного оператора, RTE, во Франции имеется достаточно генерирующих мощностей для того, чтобы покрыть внутренний спрос и оставаться нетто-экспортером электроэнергии в летний период текущего года благодаря своей атомной генерации и ожидаемому рекордному объему выработки солнечной генерации.

По прогнозам RTE, суммарная располагаемая мощность объектов генерации в стране в летний период составит ≈75 000 МВт, в то время как ожидаемый пик потребления – от 55 000 МВт до 60 000 МВт (в случае аномальной жары). При этом мощность потребления может снизиться во время летних каникул (до 30 000 МВт приблизительно 15 августа).

RTE также отметил, что с связи с увеличением количества ветровых и солнечных электростанций (с июня прошлого года дополнительно введены в эксплуатацию 1 600 МВт и 1 000 МВт соответственно), этим летом ожидаются новые рекорды выработки ВИЭ-генерации, особенно солнечной. Ожидается, что выработка ВИЭ-генерации будет намного выше среднего уровня 2018 г., составившего 22,7%. По оценке системного оператора, ВИЭ-генерация может регулярно покрывать свыше 25% потребности в электроэнергии во Франции в течение лета.

В случае продолжительной аномальной жары нескольким АЭС, возможно, придется снизить мощность, чтобы соответствовать экологическим нормам в отношении температуры воды, используемой для охлаждения реакторов (суммарно мощность атомной генерации может быть снижена на 6 000 МВт). Парк атомной генерации во Франции включает 58 ядерных реакторов, управляемых государственной компанией EDF, и обеспечивает более 75% спроса на электроэнергию в стране.

Информационно-аналитический ресурс EnergyWorld