Сертификация кабеля для погружных электронасосов

На основании Закона РФ «О сертификации продукции и услуг», проведена добровольная сертификация кабельной продукции и получен сертификат соответствия ГОСТ Р: - № РОСС RU.АЯ46.Н70780 сроком действия с 03.06.2019 по 02.06.2022, на кабели для погружных электронасосов, с медными жилами, с полиэтиленовой, с полиэтиленовой радиационно модифицированной и комбинированной изоляцией, с изоляцией из сополимеров и блоксополимеров пропилена, с ленточным бандажом или с защитной оболочкой поверх изоляции каждой жилы, на номинальное переменное напряжение 3,3; 4,0; 5,0 кВ частотой до 70 Гц, марок: КПЛБП-90, КПЛБК-90, КПсПЛБП-120, КПсПЛБК-120, КПсПЛпБП-120, КПсПЛпБК-120, КПсПпЛБП-120, КПсПпЛБК-120, КПсПпЛпБП-120, КПсПпЛпБК-120, КПсПпФБП-120, КПсПпФБК-120, КПпЛБП-120, КПпЛБК-120, КПпЛпБП-120, КПпЛпБК-120, КПсПпЛБП-130, КПсПпЛБК-130, КПсПпЛпБП-130, КПсПпЛпБК-130, КПсПпФБП-130, КПсПпФБК-130, КПпЛБП-130, КПпЛБК-130, КПпЛпБП-130, КПпЛпБК-130, КПпФБП-130, КПпФБК-130, КПпЛБП-140, КПпЛБК-140, КПпЛпБП-140, КПпЛпБК-140, КПпФБП-140, КПпФБК-140, КПсПпЛБП-140, КПсПпЛБК-140, КПсПпЛпБП-140, КПсПпЛпБК-140, КПсПпФБП-140, КПсПпФБК-140 с числом жил 3, номинальным сечением жил от 10 до 35 кв.мм., изготавливаемые по ТУ 3542-061-05015408-2016.