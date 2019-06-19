Синергия бизнеса и научного сообщества

17 июня в Москве на базе компании «Камский кабель» прошла встреча, посвященная развитию сотрудничества в сфере взаимодействия с отечественными и зарубежными профильными научными организациями.

Главной темой обсуждения стала интеграция потенциала российских и китайских научных сообществ и бизнеса, а также представление преимуществ сотрудничества для всех сторон. Основными участниками были АО «Научно-исследовательский института инновационных технологий в электроэнергетике» (АО «НИИ ИННОТЭЛ»), Шанхайский исследовательский институт электрических кабелей SECRI (Shanghai Electric Cable Research Institute), Пермский национальный исследовательский политехнихческий университет (ПНИПУ), Российский химико-технологический университет им. Д.И.Минделеева (РХТУ г. Москва), Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова Российского технологического университета (МИРЭА г. Москва) и Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН.

«Объединение научного потенциала – это первый и важный шаг на пути к разработке принципиально новых, прорывных конструкций, технологий и материалов для кабельной индустрии страны. Перед собой мы ставим цель создания Центра компетенций кабельной промышленности, консолидирующего в себе профессионалов в различных областях знаний», - говорит заместитель генерального директора ООО «Камский кабель» Андрей Исаченко.

По итогам встречи участники решили подписать меморандум о сотрудничестве относительно вопросов НИОКР в кабельной отрасли. Еще одним важным направлением совместной работы стал вопрос о разработке новых материалов, для чего будут привлечены научные отраслевые организации, обладающие компетенциями в области прикладной химии. Речь идет не только о полимерах, но и обо всем спектре материалов, применяемом в кабельной промышленности. Новые материалы – одна из важнейших движущих сил, определяющих развитие всех отраслей промышленности.

«Эта встреча дала возможность наладить взаимодействие с китайскими коллегами по вопросу обмена опытом, возможностью участия в наших мероприятиях и образовательной деятельности, выстроить диалог с бизнесом и подготавливать квалифицированный персонал», - добавил проректор по науке и инновациям ПНИПУ Владимир Коротаев.

Участники встречи договорились о создании лаборатории мирового уровня на базе ПНИПУ с привлечением китайских ученых.