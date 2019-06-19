Тепловизионный контроль помогает специалистам "Россети Северный Кавказ" в Карачаево-Черкесии выявлять дефекты оборудования

В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» с помощью тепловизора проводят обследование оборудования подстанций 35-110 кВ, ключевых воздушных линий электропередачи и трансформаторных пунктов 0,4-10 кВ.

Как отмечает инженер службы изоляции и диагностики оборудования филиала Александр Косарев, тепловизионный метод обследования оборудования является одним из эффективных способов выявления дефектов на ранней стадии, что позволяет устранять их, и тем самым предотвращать масштабное развитие технологических нарушений в сетях. Сам тепловизор — это электронный прибор для съемки изображения в инфракрасном диапазоне волн, напоминающий по виду обычный фотоаппарат. Но его техническая особенность в том, что с его помощью появляется уникальная возможность выявлять нагрев электрооборудования и его контактных соединений дистанционно, без опасного прикосновения к токоведущим частям, и, что важно, без отключения оборудования.

«При проведении тепловизионного обследования я стараюсь осмотреть каждое болтовое соединение, зажимы и перемычки, а также все анкерные опоры и подвесные изоляторы на прилегающих к подстанциям линиях электропередачи, поскольку даже незначительные разности температур на оборудовании могут указывать на наличие серьезных проблем», - рассказал Александр Косарев.

Он также подчеркнул, что такой осмотр всех питающих центров в филиале проводится каждые полгода.

«Сейчас мы завершаем тепловизионное обследование оборудования энергообъектов Зеленчукской и Черкесской групп подстанций, трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ в Прикубанских РЭС, по итогам которого составим список выявленных дефектов для их дальнейшего устранения», - отметил энергетик.

В частности, в зоне ответственности Зеленчукской группы подстанций проверены 9 питающих центров 35-110 кВ, которые обеспечивают электроснабжение четырех районов Карачаево-Черкесии с населением более 106 тысяч человек, десятки социально значимых объектов, в том числе всесезонный горный курорт Архыз. Тепловизионная диагностика оборудования проведена и на питающем центре «Южная», снабжающем электроэнергией большую часть столицы Карачаево-Черкесии, и где сейчас идет масштабная реконструкция, а также на подстанции «Холодный родник».



Таким образом, специалисты проверят все 62 подстанции, входящие в зону ответственности филиала «Карачаево-Черкесскэнерго», что позволит сделать точные выводы о состоянии оборудования, более эффективно запланировать объемы ремонтных работ, повысить безопасность эксплуатации электрооборудования, и, тем самым, обеспечить надежность и бесперебойность энергоснабжения потребителей Карачаево-Черкесии.