В Туле обсудили развитие композитов, цифровой экономики и аддитивных технологий

19 июня генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе визита в Тульскую область принял участие в рабочем совещании с представителями региональных предприятий под председательством губернатора Алексея Дюмина.

Темой обсуждения стало развитие проектов в области композитных материалов, цифровой экономики и аддитивных технологий, а также возможности поставки тульскими предприятиями продукции для нужд Росатома. Инициативы относительно развития этих трех перспективных направлений разрабатывает рабочая группа Госсовета «Промышленность», возглавляемая губернатором Тульской области А. Дюминым. Госкорпорация «Росатом» предложила на рассмотрение рабочей группы проект технологической карты по направлению «Композитные материалы».

Главное технологическое преимущество полимерных композиционных материалов на основе углеродного волокна для применения в разных отраслях промышленности – низкий вес, высокая прочность, стойкость к агрессивным средам. Росатом в России является лидером по производству данных материалов.

«Документ включает в себя оценку потенциала рынка композитов на основе потребностей со стороны стратегических отраслей промышленности: аэрокосмоса, авиастроения, судостроения, атомной энергетики, строительства. Вместе с тем «Технологическая карта» предусматривает план конкретных мероприятий, направленных на стимулирование роста рынка композитов с целью импортозамещения и развития экспортного потенциала», - сообщил в ходе совещания Алексей Лихачев.

Так, например, планируется развивать сотрудничество Росатома и Правительства Тульской области в рамках Межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ». Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня 2019 года. Сотрудничество направлено на установление долгосрочных партнерских отношений в области развития российского рынка композитных материалов, импортозамещения, а также содействия реализации экспортного потенциала российских композитных материалов и изделий из них.

Для справки:

Межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ» создан в 2018 году по инициативе UMATEX – единственного производителя современного углеродного волокна в России совместно с Ассоциацией кластеров и технопарков. В настоящее время в состав межрегионального кластера «Композиты без границ» входят производственные предприятия, учреждения науки и образования, объекты технологической и промышленной инфраструктуры из Республики Татарстан, Московской и Саратовской областей. Кластер был зарегистрирован в реестре Минпромторга России в 2018 году.

UMATEX (Росатом) включает в себя единственные в стране промышленные производства углеродного волокна (УВ): ООО «Алабуга-Волокно» в республике Татарстан, ООО «Аргон» в Саратовской области, ООО «ЗУКМ» в Челябинске, производство тканей и препрегов на основе углеродного волокна «Препрег-СКМ», «Препрег-Дубна», два торговых дома (в Чехии и Китае). Научно-исследовательский центр, расположенный в Москве, оборудован самым современным оборудованием по разработке технологий ПАН-прекурсоров и УВ. На базе UMATEX реализуются инвестиционные программы по локализации и развитию в России передовых производств композиционных материалов и изделий с целью кратного увеличения российского рынка к 2025 году. По инициативе UMATEX инициировано создание межрегионального промышленного кластера «Композиты без границ» в Республике Татарстан, Московской и Саратовской областях.

Пресс-служба компании UMATEX