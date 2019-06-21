Бельгийский производитель строительной химии приобрел завод на территории РФ

Бельгийская SOUDAL приобрела российского производителя полиуретановых монтажных пен – компанию PROFFLEX, сообщает пресс-служба компании.

Ежегодный оборот PROFFLEX составляет около 15 млн евро. В компании работает 70 человек. Предприятие компании расположено в Тульской области.

"Россия – один из крупнейших и важнейших рынков ПУ пены в мире. Инвестиция в этот ведущий локальный бренд и производство открывают наши огромные планы стать локальным производителем в РФ, увеличивая преимущества глобального игрока в регионе и во всей стране. SOUDAL заинтересован в расширении продуктовой линейки за счет добавления в портфель уже зарекомендовавших себя среди профессионального сообщества торговых марок", отметил исполнительный директор SOUDAL Дирк Коревиц.

Ранее сообщалось, что Soudal планирует в три этапа локализовать производство пен на территории РФ Первый этап предполагает создание комплекса на площади 15 тыс. квадратных метров по выпуску полиуретановых пен. В запуск проекта компания Soudal инвестировала уже 20 млн евро. Каждый последующий этап обойдется также примерно в 20 млн евро, а реализация всех трех этапов займет пять лет и обойдется в 60 млн евро соответственно.

Компания Soudal – мировой производитель полиуретановых аэрозольных пен, герметиков, клеев и кровельных уплотнителей, а также системных решений для профессиональных клиентов. По итогам 2018 года оборот компании составил 875 млн евро. Холдинг имеет 19 производственных предприятий и 64 представительства по всему миру.

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