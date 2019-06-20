На Воткинской ГЭС заменили третий гидроагрегат

В рамках Программы комплексной модернизации РусГидро на Воткинской ГЭС завершена замена гидроагрегата со станционным номером 5. Он стал третьим полностью обновленным гидроагрегатом станции.

После завершения проведения испытаний будет произведена перемаркировка гидроагрегата с повышением его мощности со 100 МВт до 115 МВт, что соответствует характеристикам установленного оборудования.

Гидроагрегат №5 был введен в эксплуатацию в 1962 году, его оборудование отработало более 55 лет и достигло значительной степени износа. В ходе работ, продлившихся около года, были заменены турбина, генератор, вспомогательное оборудование, модернизирована система автоматического управления гидроагрегатом. Работы по монтажу выполнили сотрудники дочернего общества РусГидро – АО «Гидроремонт-ВКК».

Новый гидроагрегат изготовлен российским производителем – ПАО «Силовые машины». Оборудование имеет улучшенные технические характеристики, отличается надежностью и высокой степенью экологической безопасности.

Программа комплексной модернизации Воткинской ГЭС предусматривает замену всех десяти гидроагрегатов станции, соответствующий договор был подписан с предприятием-изготовителем оборудования в 2014 году. В июне 2017 года были завершены работы по модернизации первого гидроагрегата, а в июне 2018 года – второго гидроагрегата.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.