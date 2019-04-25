Новая линия электропередачи ВЛ 110 кВ Камская – 25 Октября повысит надежность электроснабжения трех районов РТ

Строительство новой энергетической артерии, заказчиком которой выступает филиал ОАО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети, подходит к завершению.

Последнюю опору ВЛ 110 кВ Камская – 25 Октября установили на днях в Лаишевском районе Татарстана. На протяжении всей воздушной линии насчитывается 191 опора: 140 промежуточных железобетонных, 47 анкерных металлических, 2 промежуточные металлические и 2 портальные, каждая весом более 4 тонн. Наряду с силовым проводом, специалисты завершают монтаж грозозащитного троса со встроенным оптическим кабелем – элемента воздушной линии, предназначенного для защиты от прямых ударов молнии и выполняющего функцию кабеля связи.

«Проектирование и строительство ВЛ 110 кВ Камская – 25 Октября, стратегически важного энергообъекта для Республики Татарстан, началось в конце прошлого года, - комментирует событие заместитель главного инженера по основным сетям филиала ОАО "Сетевая компания" Приволжские электрические сети Ильдар Баязитов, - Новая линия позволит создать кольцевые схемы, значительно повышающие надежность электроснабжения Лаишевского, Пестречинского и Рыбнослободского районов. В ряде ремонтно-аварийных режимов новая ЛЭП исключает риски обесточивания порядка 20 тысяч жителей Республики Татарстан. По новой линии возможно будет передавать до 63 МВт мощности».

Проектантом данного объекта выступил филиал ООО «КЭР-Инжиниринг» «ТатНИПИэнергопром». Работы по строительству менее чем за полгода выполнило ООО «СВСЭСС» (ООО «СреднеВолжскСельЭлектроСетьСтрой», филиалы - Кукморское и Буинское РМУ). При строительстве были использованы оборудование и материалы отечественных производителей.

Сам технологический процесс строительства для профессионалов – дело привычное.

«Сначала была проведена подготовка: земляные работы, разбивка территорий, заказаны материалы, оборудование - и по мере поставки началось поэтапное строительство», - поясняет ход работ технический директор ООО «СВСЭСС» Альберт Амирсалихов.

Силами подрядчиков были выполнены несколько переходов воздушной линии через федеральную трассу Р-239 - по согласованию с ГИБДД для этих работ приостанавливалось движение транспортных потоков. Одним из самых сложных при проектировании такой линии является отсутствие технологических коридоров и согласование размещения ВЛ (с последующим установлением охранной зоны) с владельцами земель, по которым пройдет новый «энергопуть». В процессе строительства ВЛ 110 кВ Камская – 25 Октября был налажен диалог с 51 собственником, проведена работа по согласованию строительства, возмещению всех ущербов, заключены необходимые договоры. Как считают специалисты, в будущем снять остроту проблемы, оперативно решать вопрос и удешевить стоимость энергообъектов помогут только изменения в федеральном законодательстве.

Новый проект прошел экологическую экспертизу на соответствие экологическим нормам - воздушная линия проведена через посадки и лесные массивы. По завершении строительства проводится комплекс природоохранных мероприятий: восстанавливается рельеф местности, проводятся рекультивационные работы и компенсационная высадка деревьев.

Окончание строительства и включение новой линии планируется в третьем квартале этого года.