Повышена надежность противоаварийных защит линии 500 кВ, покрывающей дефицит мощности Пензенской области

На линии электропередачи 500 кВ «Пенза-2 – Тамбовская» установлены новейшие микропроцессорные комплексы релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗА). В результате повышена надежность энергоснабжения Пензенской области с населением более 1,3 млн человек, а также транзита электроэнергии между Поволжьем и центральной частью России.



Устройства РЗА предназначены для защиты линий электропередачи и подстанционного оборудования от коротких замыканий, а также ликвидации нештатных режимов работы оборудования.



В рамках проекта реконструкции защит ЛЭП «Пенза-2 – Тамбовская» на подстанции 500 кВ «Пенза-2» установлены микропроцессорные комплексы РЗА отечественного производства. Они обладают большей надежностью, быстродействием и многофункциональностью по сравнению с аналогами, выполненными на микроэлектронной элементной базе. Настройки оборудования можно регулировать в процессе текущей эксплуатации в дистанционном режиме с автоматизированного рабочего места персонала подстанции.



Протяженность линии электропередачи «Пенза-2 – Тамбовская» составляет около 264 км. Она обеспечивает перетоки электроэнергии между энергосистемами Центра и Поволжья, покрывая дефицит мощности Пензенской области через подстанцию 500 кВ «Пенза-2», являющуюся ключевым центром питания региона.