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Модернизация

Повышена надежность противоаварийных защит линии 500 кВ, покрывающей дефицит мощности Пензенской области

Повышена надежность противоаварийных защит линии 500 кВ, покрывающей дефицит мощности Пензенской области

21 июня 2019, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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На линии электропередачи 500 кВ «Пенза-2 – Тамбовская» установлены новейшие микропроцессорные комплексы релейной защиты и противоаварийной автоматики (РЗА). В результате повышена надежность энергоснабжения Пензенской области с населением более 1,3 млн человек, а также транзита электроэнергии между Поволжьем и центральной частью России.

Устройства РЗА предназначены для защиты линий электропередачи и подстанционного оборудования от коротких замыканий, а также ликвидации нештатных режимов работы оборудования.

В рамках проекта реконструкции защит ЛЭП «Пенза-2 – Тамбовская» на подстанции 500 кВ «Пенза-2» установлены микропроцессорные комплексы РЗА отечественного производства. Они обладают большей надежностью, быстродействием и многофункциональностью по сравнению с аналогами, выполненными на микроэлектронной элементной базе. Настройки оборудования можно регулировать в процессе текущей эксплуатации в дистанционном режиме с автоматизированного рабочего места персонала подстанции.

Протяженность линии электропередачи «Пенза-2 – Тамбовская» составляет около 264 км. Она обеспечивает перетоки электроэнергии между энергосистемами Центра и Поволжья, покрывая дефицит мощности Пензенской области через подстанцию 500 кВ «Пенза-2», являющуюся ключевым центром питания региона.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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