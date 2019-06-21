REE оценил динамику производства и потребления электроэнергии в материковой энергосистеме Испании в мае 2019 г.

По данным системного оператора Испании REE, в мае 2019 г. суммарный объем выработки электроэнергии в материковой энергосистеме страны составил 19 506 ГВт*ч.

По типам объектов генерации в мае по сравнению с апрелем 2019 г. первое место по объему выработки сохранили за собой ветропарки (22,6%), с третьего на второе поднялись ТЭС комбинированного цикла (20,7%), вытеснив АЭС (19,4%). При этом объекты ВИЭ-генерации суммарно обеспечили 41,6% выработки – чуть ниже, чем в апреле (41,9%).

Максимальный рост производства зафиксирован, как и в предыдущем месяце, для ТЭС комбинированного цикла – на 98% по сравнению с маем 2018 г.

Общий объем потребления составил 19 866 ГВт*ч – выше, чем в апреле 2019 г. (19 529 ГВт*ч), но на 1,1% ниже, чем в мае 2018 г. (20 084 ГВт*ч).

Официальный сайт REE