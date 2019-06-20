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Модернизация

"Россети" переустраивают высоковольтные ЛЭП для строительства двух автодорог в ТиНАО

Энергетики компании «Россети Московский регион» (ранее ПАО «МОЭСК») с целью высвобождения территории для строительства дорог «Калужское шоссе - деревня Яковлево» и «Яковлево - Андреевское - Варшавское шоссе» переустраивают несколько участков воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 35 - 110 кВ в ТиНАО.

В рамках реализации проектов на ВЛ 35 кВ «Троицкая - Рязаново с отп.», «Щербинка - Рязаново с отп.» и 110 кВ «Лесная - Летово с отп.», «Леоново - Лесная с отп.» будет переустроено свыше 4,2 км линий и установлено 30 новых опор повышенного габарита. Для указания подвески проводов в целях соблюдения правил электробезопасности и недопущения технологических нарушений на фазных проводах смонтируют сигнальные шары-маркеры. Сложность реализации проекта заключается в наличии большого количества инженерных коммуникаций в стесненных условиях.

Новые дороги значительно улучшат транспортную ситуацию, связав напрямую Калужское и Варшавское шоссе, а также разгрузят МКАД и ЦКАД.

Компания: Россети Московский регион

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