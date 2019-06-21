20 июня 2019 г. в Москве состоялось заседание жюри Конкурса на лучшее печатное издание государств - участников СНГ, организуемого в рамках Электроэнергетического Совета СНГ в номинации непериодические издания.

Конкурс проводился в соответствии с Положением о Конкурсе на лучшее печатное издание государств-участников СНГ, организуемом в рамках Электроэнергетического Совета СНГ, утвержденным Решением 42-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 19 октября 2012 года.

В состав жюри Конкурса вошли представители Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации и Исполнительного комитета ЭЭС СНГ.

К участию в Конкурсе были представлены непериодические печатные издания, зарегистрированные на территории государств-участников СНГ, освещающие вопросы электроэнергетики.

Рассмотрев представленные на Конкурс издания, жюри присудило первое место книге «История энергетики Казахстана», представленной Министерством энергетики Республики Казахстан, второе место – альбому «Десять лет с Белорусской энергосистемой», представленному Министерством энергетики Республики Беларусь, третье место – изданию «Энергетическая эффективность ПАО «ФСК ЕЭС» в цифрах», представленному ПАО «ФСК ЕЭС», и книге «Четверть века новой энергии», представленной АО «Концерн Росэнергоатом», Российская Федерация.

Решено наградить Почетными дипломами за участие в Конкурсе:

монографию «Компактные управляемые самокомпенсирующиеся высоковольтные линии электропередачи переменного тока», представленную ГП «Молдэлектрика», Республика Молдова;

учебник «Современные тенденции развития техники и технологий электроэнергетических систем», представленный НИУ «МЭИ», Российская Федерация.

За историческую ценность и оригинальность издания наградить отдельными Почетными дипломами книгу «Энергетики Кыргызстана» и бюллетень «К 110-летию со дня рождения Ахонина С.Г.», представленные ОАО «НЭСК», Кыргызская Республика.

Была выражена благодарность всем участникам Конкурса за представленные материалы.

Источник: сайт Электроэнергетического Совета СНГ