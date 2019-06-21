В регионе успешно прошли испытания энергосистемы в изолированном режиме

Энергетическая система Калининградской области прошла испытания и готова к работе в изолированном режиме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

«На этой неделе прошло совещание под руководством Александра Новака [министр энергетики РФ], в ходе которого испытания работы энергосистемы Калининградской области с изолированном режиме были признаны более чем успешными. Соответствующая оценка поставлена всем участникам — «Россетям», «Интер-РАО», «Газпрому», нашим региональным коллегам», — сказал Алиханов.

Он отметил, что необходимая инфраструктура в регионе построена по поручению президента РФ Владимира Путина. Ее работа была протестирована на фоне возможного выхода прибалтийских государств по выходу из единой энергетической системы БРЭЛЛ.

«Мы подготовились быстрее, чем наши европейские коллеги. И после этого теста уже можно точно сказать, что система в области полностью готова. И даже если что-нибудь произойдет, мы готовы к существованию в режиме энергетического острова», — заключил губернатор.

Энергосистема Калининградской области является частью электроэнергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия — Россия — Эстония — Латвия — Литва). Европейская сторона неоднократно заявляла о намерении выйти из БРЭЛЛ и прекратить поставки электроэнергии в Калининградскую область. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить энергобезопасность региона. Согласно его распоряжению, в области до 2021 года должны появиться 4 электростанции общей мощностью 1 ГВт.

Маяковская ТЭС в Гусеве и Талаховская ТЭС в Советске — были введены в эксплуатацию в марте 2018 года, Прегольская ТЭС в Калининграде — в марте 2019 года. Строительство Приморской ТЭС в Светлом планируется завершить в 2020 году. Общий объем инвестиций в создаваемую энергетическую инфраструктуру области составляет 100 млрд рублей. Эксплуатировать объекты будут компании группы «Интер РАО».

РБК