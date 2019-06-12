ЗАО "ЗЭТО" примет участие на выставке "Энергетика и Электротехника" на форуме РМЭФ-2019

С 25 по 28 июня ЗАО "ЗЭТО" примет участие в VII Российском международном энергетическом форуме (РМЭФ-2019) – одном из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.В рамках РМЭФ-2019, состоится Международная специализированная выставка «Энергетика и Электротехника», где ЗАО "ЗЭТО" представит новейшие разработки.

Всю необходимую рекламную и техническую информацию по всей номенклатуре продукции, можно получить на стенде ЗЭТО

Стенд С4.1, павильон F, г. Санкт-Петербург , КВЦ "Эскпофорум".



Выставка соберёт ведущих производителей энергоиндустрии, поставщиков оборудования и услуг для электро- и теплосетей для презентации инновационных решений, технологий и оборудования. В РМЭФ-2019 примут участие представители органов власти, крупнейших международных энергетических компаний и лидеров отрасли, мировые эксперты, руководители профильных вузов.



В формате пленарных сессий, конференций, круглых столов и закрытых совещаний специалисты обсудят внедрение цифровых технологий в систему передачи и распределения электроэнергии, модернизацию и повышение эффективности в тепловой и электрогенерации, обеспечение экологической и информационной безопасности на энергетических объектах, внедрение энергосберегающих технологий, перспективы возобновляемых источников энергии в России, а также инновации электротехнического оборудования.